Công an vây bắt 2 đối tượng cầm kiếm cố thủ trên nóc nhà dân

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều cùng ngày, UBND xã Hà Long nhận được thông tin phối hợp từ Công an TP Hải Phòng về việc truy bắt đối tượng từ Hải Phòng đến địa bàn xã Hà Long. Ngay sau đó, Công an xã Hà Long phối hợp với các lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Hải Phòng triển khai phương án vây bắt.

2 đối tượng cố thủ trên nóc nhà của một người dân ở thôn Gia Miêu, xã Hà Long.

Ghi nhận đến 17h30 cùng ngày, hai đối tượng vẫn cố thủ tại khu vực sân tầng 2, gần vị trí đặt bồn nước. Thỉnh thoảng, một đối tượng cầm kiếm chém loạn xạ trên nóc nhà đe dọa gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Lực lượng Công an triển khai phương án vây bắt các đối tượng.

Hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan đã phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và tìm phương án tiếp cận, khống chế các đối tượng, bảo đảm an toàn cho người dân.

Đến 17h30 cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực vận động các đối tượng.

Vụ việc xảy ra tại khu vực Quốc lộ 217B, thu hút sự chú ý của đông đảo người dân địa phương. Hàng trăm người tập trung theo dõi diễn biến vụ việc, khiến lực lượng chức năng phải chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn tại khu vực hiện trường.

Đến 17h30 ngày 26/10, lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục triển khai phương án vây bắt hai đối tượng. Nguyên nhân vụ việc và danh tính các đối tượng đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.