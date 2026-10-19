Công an vào cuộc xác minh hàng loạt xe ô tô bị đập vỡ kính

Sáng ngày 19/10, Công an phường Thành Vinh cho biết, đơn vị đang ráo riết vào cuộc điều tra vụ kẻ gian đập kính 8 chiếc xe ô tô đỗ tại vỉa hè phía trước chung cư T&T Victoria (đường Quang Trung, đối diện siêu thị Big C Vinh) để trộm tài sản trong đêm 18 rạng sáng ngày 19/10.

Hàng loạt chiếc xe bị đập vỡ kính.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, có 8 xe ô tô đỗ tại khu vực trên bị đập vỡ kính, trong đó có cả những chiếc xe sang, giá trị lớn. Các chủ xe nghi ngờ vụ việc do một số đối tượng đập kính ô tô nhằm tìm kiếm, lấy trộm tài sản bên trong.

Anh Nguyễn Mạnh Hoàng kiểm tra chiếc xe của mình vừa bị đối tượng đập kính.

Các xe bị đập kính đều đỗ ở khu vực phía trong, sát tòa nhà. Kính chắn phía trước và phía sau của nhiều xe bị vỡ, một số xe có dấu hiệu bị tác động, lục lọi bên trong.

Anh Nguyễn Mạnh Hoàng trú tại xã Tân Kỳ, chủ của một trong những chiếc xe bị đập phá cho biết: Anh đậu xe ở đây từ chiều 16/10, sáng sớm hôm nay anh lấy xe để đi làm thì phát hiện xe bị đập vỡ kính trước phía bên ghế lái, ban đầu xác định có mất một số đồ cá nhân.

Tương tự, ông Lê Phong (60 tuổi) cũng cho biết xe của ông thường đỗ tại đây. Gia đình ông không có mâu thuẫn với ai và không hiểu vì sao ô tô lại bị đập phá. Ông Phong cũng cho biết một số giấy tờ xe bị lấy mất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, một mặt xác định thiệt hại về tài sản đồng thời truy tìm các đối tượng gây ra vụ việc trên.