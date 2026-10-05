Trưa 5/10, trao đổi với phóng viên Báo Công lý, ông Nguyễn Hữu Truyền, Chủ tịch UBND xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết, địa phương đã tổ chức cuộc họp khẩn, đồng thời giao công an xác minh thông tin đăng tải trên TikTok liên quan đến việc dùng ô tô con “lu lèn” mặt đường trong quá trình thi công công trình giao thông.

Công an vào cuộc xác minh clip ô tô con “lu đường”. Hình ảnh cắt từ clip

Trước đó, trưa 3/10, tài khoản TikTok N.H đăng tải clip phản ánh tại một công trình giao thông ở xã Ea Wer, đơn vị thi công sử dụng ô tô con để lu lèn mặt đường sau khi thảm bê tông nhựa nguội. Clip nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhiều ý kiến đặt câu hỏi về chất lượng, quy trình thi công.

Theo UBND xã Ea Wer, qua xác minh, chiếc ô tô xuất hiện trong clip do ông Nguyễn Đức Oai (trú thôn 8, xã Ea Wer) điều khiển. Tại cuộc họp với địa phương, ông Oai cho biết gia đình kinh doanh ăn uống trên tuyến đường thi công.

Sáng 2/10, sau khi tuyến đường được thảm bê tông nhựa nguội Carboncor và phương tiện được phép lưu thông, ông Oai điều khiển ô tô cá nhân qua lại đoạn đường trước nhà. Ông cho biết, việc chạy xe nhiều lần xuất phát từ việc nhìn thấy dòng chữ “đẹp hơn khi lưu thông” trên bao bì vật liệu Carboncor nên muốn mặt đường trước nhà đẹp hơn.

Ông Oai khẳng định, ô tô trong clip là xe cá nhân của gia đình, không phải phương tiện của đơn vị thi công.

Chủ tịch UBND xã Ea Wer cho biết, ngày 1/10, đơn vị thi công đã hoàn thành thảm bê tông nhựa nguội. Theo trình bày của đơn vị, nhà sản xuất khuyến cáo phương tiện có thể lưu thông trên mặt đường sau 4-8 giờ kể từ khi hoàn thành rải thảm.

Từ kết quả xác minh ban đầu, ông Truyền khẳng định, hình ảnh ô tô trong clip không phải cảnh đơn vị thi công sử dụng xe con để lu lèn mặt đường như nội dung đăng tải.

Chủ tịch UBND xã Ea Wer đã yêu cầu Công an xã chủ trì, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh toàn diện vụ việc.

“Quan điểm của địa phương là xử lý nghiêm, đúng quy định đối với các hành vi vi phạm, không để thông tin sai lệch gây ảnh hưởng”, ông Truyền nhấn mạnh.