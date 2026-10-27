Công an vào cuộc vụ nhóm nữ sinh đánh bạn và quay clip đăng lên mạng

Theo đó, ngày 26/10, trên mạng xã hội lan truyền các clip về vụ đánh nhau của các nữ sinh trong lớp học. Vụ việc được cho là xảy ra tại trường THPT Đinh Bạt Tuỵ (xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An).

Từ nội dung clip được đăng tải, em T.A. (mặc áo phông màu hồng) đang tập văn nghệ cùng các bạn trong phòng học thì bất ngờ bị 1 nữ sinh mặc áo trắng, quần sọc ngang đi vào tát liên tiếp vào đầu, mặt, kèm theo những lời mắng chửi. Sau đó, nữ sinh này túm tóc, giật mạnh khiến nữ sinh áo hồng ngã xuống nền nhà rồi tiếp tục đánh.

Ở một clip khác, nữ sinh áo hồng đang ngồi trên bục trước bảng, nói chuyện qua lại với một cô gái mặc áo thể thao thì bị người này tát, túm tóc kéo ngã xuống nền. Tiếp đó, cô gái mặc áo trắng cùng một người khác xông vào đánh nữ sinh. Nạn nhân gần như không phản kháng, trong khi sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của nhiều người.

Nữ sinh T.A (mặc áo hồng đứng ở góc tường) đang tập văn nghệ thì bị đánh và bị quay clip đăng lên mạng xã hội.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hưng Nguyên Nam nhanh chóng phối hợp cùng Ban Giám hiệu nhà trường vào cuộc xác minh để làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu được biết, học sinh bị đánh là L.T.A., học lớp 10 trường này. Các học sinh được xác định có liên quan gồm: T.T.M.D (lớp 10A2), H.N.K. và Tr. T.H.T. (cùng lớp 10A4). Còn 2 nữ sinh quay video cũng đã được xác định học lớp 10A2 và 10A4.

Cũng theo kết quả điều tra ban đầu, các em học sinh này có mâu thuẫn từ năm học lớp 9. Đầu năm lớp 10, các em tiếp tục có những hành vi, lời nói xúc phạm lẫn nhau, khiến mâu thuẫn kéo dài.

Chiều 25/10, do mâu thuẫn, trong lúc em T.A đang tập văn nghệ tại lớp học thì các học sinh N.K, H.T. và M.D. đã lao vào giật tóc, đánh đấm em. Trong lúc sự việc xảy ra, có 2 nữ sinh khác quay video sự việc rồi gửi cho nhiều bạn học và đăng tải video lên TikTok.

Cô Trần Vân Long, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy cho biết, sau khi sự việc xảy ra, nhà trường cũng đã tổ chức thăm hỏi, nắm bắt tình trạng sức khỏe, tâm lý của học sinh T.A; đồng thời phối hợp với gia đình để có biện pháp chăm sóc, khám và điều trị khi cần thiết.

Hiện nhà trường đang tích cực phối hợp với lực lượng chức năng để làm rõ vụ việc. Trường cũng sẽ hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả xác minh về Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An khi có kết quả chính thức. Quan điểm của nhà trường là kiên quyết xử lý nghiêm các học sinh vi phạm để răn đe, giáo dục, đồng thời, thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm an toàn và phòng ngừa những vụ việc tương tự xảy ra, Hiệu trưởng Trường THPT Đinh Bạt Tụy cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục được làm rõ.