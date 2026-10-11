Công an vào cuộc vụ người đàn ông chặn đầu ô tô, véo mũi, tát tài xế ở Hà Nội

Ngày 11/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông đi xe máy chặn đầu ô tô, chửi bới, lăng mạ và hành hung tài xế.

Hình ảnh về vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin được chia sẻ, khoảng 8h35 cùng ngày, tại khu vực đường Đức Hiển, Giao Tự, xã Thuận An (Hà Nội), một người đàn ông trung niên điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29N1-068.XX, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ chặn đầu một ô tô đang lưu thông.

Sau khi xe dừng, người này tiến đến, liên tục chửi bới, khiêu khích, thậm chí thò tay qua cửa kính, véo mũi rồi vung tay tát vào mặt tài xế ô tô. Đáng chú ý, trong lúc lời qua tiếng lại, người đàn ông tự nhận đã uống rượu.

Toàn bộ diễn biến được camera ghi lại. Theo hình ảnh trong clip, trước những hành động của người đàn ông, tài xế ô tô vẫn giữ bình tĩnh, không lớn tiếng hay đánh trả.

Sau khi hành hung tài xế, người đàn ông quay lại xe máy và điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Trao đổi với PV VietNamNet chiều 11/10, một lãnh đạo Công an xã Thuận An xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn và cho biết cơ quan công an đang xác minh, làm rõ.

Theo vị lãnh đạo này, công an đang mời người liên quan lên làm việc. Thông tin cụ thể về người đàn ông và nguyên nhân dẫn đến sự việc chưa được công bố.