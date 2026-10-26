Công an vào cuộc vụ mua đặc sản khâu nhục Lạng Sơn nhận về cục xương chân giò

Cụ thể, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra và có báo cáo kết quả xác minh vụ việc với UBND tỉnh. Kết quả xác minh của Công an tỉnh cho thấy, sản phẩm khâu nhục đóng hộp bị phản ánh trên mạng xã hội không phải hàng được sản xuất tại Lạng Sơn.

Quá trình xác minh, làm rõ sự việc, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP. Hà Nội thu thập thông tin liên quan, bước đầu xác định ông Lê Đức Tùng (sinh năm 1992), Giám đốc, người đại diện Công ty TNHH thực phẩm Z FOODDELI, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, Hà Nội, là người liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm này.

Hình ảnh khách hàng đặt mua khâu nhục với nhãn mác “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” trên mạng và nhận về các cục chân giò.

Theo tài liệu được Công an Lạng Sơn xác minh, khoảng tháng 9/2026, ông Tùng tìm hiểu công thức chế biến khâu nhục và chân giò vị Tứ Xuyên trên mạng xã hội, sau đó đặt mua nguyên liệu, dụng cụ và hộp thiếc để đóng gói sản phẩm. Ban đầu, sản phẩm được chế biến từ chân giò lợn nhưng không tiêu thụ được. Sau khi nhận thấy nhiều người rao bán khâu nhục Lạng Sơn đóng hộp trên mạng, ông Tùng đã sử dụng ChatGPT thiết kế nhãn mang tên “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, sau đó đổi nhãn cho các sản phẩm đã sản xuất.

Trong tháng 9/2026, cơ sở này sản xuất 500 sản phẩm mang nhãn “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”, tiêu thụ được 150 sản phẩm thông qua mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khi giao hàng, nhiều khách hàng phản hồi không tốt và trả lại hàng. Đến ngày 2/10, cơ sở dừng sản xuất, tiêu hủy số sản phẩm còn tồn. Công an TP. Hà Nội đã lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục làm rõ các hành vi vi phạm của những người liên quan.

Không có cơ sở sản xuất “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn”

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn khẳng định, qua rà soát, kiểm tra và xác minh, trên địa bàn tỉnh không có cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp “Khâu nhục Thất Khê Lạng Sơn” như thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Sản phẩm bị phản ánh có hành trình vận chuyển từ khu vực Hà Nội, không phải từ Lạng Sơn.

Trong khi đó, các sản phẩm khâu nhục đóng hộp đang được sản xuất, kinh doanh tại Lạng Sơn có thông tin về hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Các cơ sở kinh doanh có hóa đơn, chứng từ, hợp đồng mua bán; cơ sở sản xuất có thông tin, giấy tờ liên quan theo báo cáo của lực lượng chức năng.

Sản phẩm có tên "Bát Khâu Nhục" được Quản lý thị trường Lạng Sơn khẳng định không phải sản phẩm ở trên địa bàn.

Qua rà soát trên địa bàn toàn tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường ghi nhận ba cơ sở sản xuất, chế biến khâu nhục đóng hộp, gồm Hợp tác xã Mai Sao Lạng Sơn, Hợp tác xã Tradi Foods và hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hằng. Ngoài ra, có năm cơ sở kinh doanh sản phẩm khâu nhục đóng hộp và nhiều cơ sở chế biến khâu nhục theo phương thức truyền thống để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trực tiếp.

Trước sự việc, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã triển khai rà soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, đóng gói và kinh doanh khâu nhục đóng hộp; thu thập thông tin về hoạt động quảng cáo, chào bán sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử và nền tảng mạng xã hội. Đơn vị cũng phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác minh, kiểm soát thông tin liên quan.