Công an vào cuộc vụ đĩa cơm 40.000 đồng, thêm 10.000 đồng 'cò' ở Phan Thiết

Sáng 11/11, trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Thông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Phú Thủy (địa bàn TP Phan Thiết cũ), tỉnh Lâm Đồng, xác nhận Công an phường Phú Thủy đang vào cuộc xác minh thông tin quán cơm Sáu Lan bị khách tố tính giá cao và có tình trạng “cò cơm”.​

Vụ việc bắt nguồn từ một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó người phản ánh cho rằng gia đình mình phải trả 40.000 đồng cho mỗi đĩa cơm bình dân, đồng thời phát hiện mỗi đĩa cơm còn phải chịu thêm 10.000 đồng tiền “cò”. Thông tin này nhanh chóng gây xôn xao, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều.

Bài phản ảnh về giá đĩa cơm và “cò cơm” (hình trên) và bình luận của chủ quán cơm (hình dưới).

Đĩa cơm 40.000 đồng, thêm 10.000 đồng tiền “cò”?

Cụ thể, ngày 10/11, trên fanpage Facebook “Chợ Phan Thiết – Bình Thuận” với hơn 100.000 thành viên xuất hiện bài viết của một người đàn ông có tên tài khoản VTD phản ánh trải nghiệm ăn uống tại nhà hàng thủy tạ Sáu Lan, khu vực cầu Ké, phường Phú Thủy.

Theo nội dung bài viết, ngày 9/11, người này cùng gia đình từ miền Trung đến Phan Thiết dự đám cưới cháu. Hôm sau, cả nhà đi chơi Mũi Né, trên đường trở về có ghé vào quán cơm nói trên để ăn trưa.

Người này kể, mỗi đĩa cơm chỉ có vài cọng rau muống, ba lát thịt mỡ và một con cá liệt nhỏ xíu nhưng được tính giá 40.000 đồng. Tổng cộng gia đình gọi 10 đĩa, trong đó có ba đĩa cơm chay.

Đáng chú ý, điều khiến người đăng bài bức xúc không chỉ là giá cả mà là thông tin mỗi đĩa cơm phải trả thêm 10.000 đồng tiền “cò”. “Giá cả chúng tôi không bàn nhưng có một chuyện lạ là quán bình dân vỉa hè mà có cò cơm mỗi đĩa phải trả cho cò 10.000 đồng. Là khách du lịch tôi thật sự thất vọng, đề nghị cơ quan thẩm quyền dẹp tệ nạn này để khách đến tham quan không gặp như gia đình chúng tôi…”

Bài viết sau đó đã thu hút hàng trăm lượt chia sẻ, bình luận với nhiều quan điểm trái chiều, khác nhau.

Một số người cho rằng khách hàng có quyền phản ánh trải nghiệm của mình, tuy nhiên việc đưa ra thông tin về “cò cơm” cần có căn cứ cụ thể, tránh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quán cũng như hình ảnh du lịch địa phương.

Một tài khoản đặt thẳng câu hỏi: “Bạn đã đưa tiền ‘cò’ 10.000 đồng/đĩa cơm cho ai? Ai là người đã lấy tiền ‘cò’… Và quán đã có camera ghi lại toàn bộ sự việc vào lúc 12 giờ 31 phút ngày 9/11/2026”.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng dù giá một đĩa cơm đắt hay rẻ còn tùy chất lượng, khẩu phần và cách niêm yết, dù vậy thông tin về việc có người làm “cò” dẫn khách vào quán, hưởng tiền theo từng đĩa cơm là chuyện cần được làm rõ.

Một tài khoản bình luận: “Cò cơm thì không có nhưng ‘cò mắm’ thì Phú Thủy có nhé, lôi kéo cạnh tranh khốc liệt luôn. Cần xử lý để cạnh tranh bình đẳng, không ảnh hưởng đến khách du lịch”.

Như vậy, bên cạnh phản ánh cụ thể tại quán Sáu Lan, câu chuyện còn mở ra vấn đề rộng hơn về tình trạng lôi kéo khách, cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh dịch vụ tại địa phương.

Nhà hàng thủy tạ Sáu Lan nơi bị phản ánh.

Chủ quán nói gì?

Trước phản ánh của tài khoản VTD, chủ nhà hàng Sáu Lan cũng đã lên tiếng phản hồi ngay dưới bài đăng.​

Theo chủ quán, các đĩa cơm được phục vụ gồm cơm với thịt heo, gà và một con cá, giá 40.000 đồng/đĩa. Tổng cộng 6 đĩa là 240.000 đồng; ngoài ra có 3 đĩa cơm chay, giá 30.000 đồng/đĩa, thành tiền 90.000 đồng. Tổng hóa đơn được chủ quán đưa ra là 330.000 đồng.​ Chủ nhà hàng cho rằng nếu khách hàng cảm thấy chi phí chưa hợp lý thì có thể nhắn tin trao đổi trực tiếp để làm rõ.​

Riêng thông tin mỗi đĩa cơm phải trả 10.000 đồng tiền “cò”, chủ quán đề nghị người phản ánh cung cấp cụ thể người nhận tiền, đồng thời sẵn sàng tổ chức đối chất để làm rõ sự việc.​

“Còn nguồn tin ‘cò’ 10.000 đồng là ai nhận tiền, anh có thể dẫn người ra gặp bên em để đối chất luôn nhé, ai nhận tiền anh dẫn người đó ra đây giúp em nhé anh. Hy vọng anh có thể xác nhận chính xác trước khi đăng” - chủ nhà hàng phản hồi.​

Hiện, Công an phường Phú Thủy đang khẩn trương kiểm chứng, xác minh vụ việc từ các bên liên quan, trước khi có kết luận chính thức.