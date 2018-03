Công an vào cuộc vụ chiếc máy ảnh 105 triệu đồng vận chuyển qua AAL bị mất trộm

Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng với làm việc với Vietjet Air, Air Cargo… cũng như và tất cả các vị trí, bộ phận tại AAL từ nhân viên tiếp nhận đầu gửi, đóng gói, lưu chuyển nơi gửi đi.

Vỏ hộp bị bóc rách

Như ICTnews đã đưa, ngày 26/3/2018, ông Chu Bình, chủ cửa hàng kinh doanh máy ảnh Techspot (phố Vọng Đức, Hà Nội) cho hay khi nhận được gói hàng là chiếc máy ảnh Sony Alpha A9 do đối tác gửi từ TP.HCM (mã vận đơn 00055737) đã phát hiện chiếc máy và phụ kiện đã bị móc trộm, bên trong chỉ còn trơ cuốn sách hướng dẫn và dây sạc.

Chiếc Sony Alpha A9 có số máy S014470516-D, giá thị trường 105 triệu đồng.

Sau khi phát hiện sự việc, ngay lập tức ông Chu Bình đã yêu cầu nhân viên giao hàng của Công ty Cổ phần giao nhận hàng không lập biên bản tại chỗ xác nhận, đồng thời quay phim toàn bộ để làm bằng chứng.

Liên quan đến sự việc, ông Chu Bình cho hay ngày 27/3 đại diện phía Công ty Cổ phần Giao nhận Hàng không (AAL), ông Nguyễn Văn Tích, Trưởng phòng Kinh doanh đã đến gặp và trao đổi về sự việc liên quan.

Phía AAL cho hay, ngày 25/3/2018, đại diện AAL tại TP.HCM có nhận vận chuyển 1 lô hàng theo hành trình TP.HCM - Hà Nội, số vận đơn AAI 55737.

Sau khi nhận hàng, đại diện AAL tại TP.HCM làm thủ tục gửi hãng theo yêu cầu của khách hàng. Khi nhận hàng tại kho Nội Bài, phía AAL do không kiểm tra kỹ nên chưa phát hiện các dấu hiệu bất thường của kiện hàng hóa vả tiến hành phái trả hảng đến địa chỉ được yêu cẩu.

“AAL lấy làm tiếc khi nhận được thông tin về sự việc, đồng thời xin lỗi vể sự cố, cam kểt đồng hành cùng khách hàng làm việc với các cơ quan hữu quan nhằm sớm làm sáng tỏ vụ việc, khắc phục thiệt hại theo quyết định của cơ quan pháp luật và quy định của AAL”, đại diện AAL bày tỏ.

Phía AAL cũng nêu rõ, theo quy định gửi hàng hóa bằng đường hàng không, hàng hóa là máy ảnh sẽ được kê khai vào danh mục hàng nhạy cảm (hảng VUN - Vulnerable Cargo Dcclaration) với quy trình tiếp nhận vả phục vụ riêng biệt so với hàng hóa thông thường.

Đối với lô hãng nêu trên, khi tiếp nhận, nội dung trên phiếu kê khai gửi hàng là linh kiện máy ảnh (hàng hóa thông thường), do đó không thực hiện vận chuyển theo hình thức vận chuyển hàng VUN.

“Công ty chúng tôi xác định đây là sự cố nghiêm trọng bởi hàng hóa khai báo khi gửi bưu kiện là linh kiện máy ảnh, tuy nhiên khi phía người nhận phản ánh hàng hóa bị mất trong bưu kiện là máy ảnh Sony Alpha A9 với giá trị rất lớn

Do đó, phía AAL ngay lập tức trình báo với công an Huyện Sóc Sơn, đồn công an Nội Bài, hãng vận chuyền hàng không.

Do đó, phía AAL ngay lập tức trình báo với công an Huyện Sóc Sơn, đồn công an Nội Bài, hãng vận chuyền hàng không.

Hiện nay vụ việc đang được các cơ quan chức năng với làm việc với Vietjet Air, Air Cargo… cũng như và tất cả các vị trí, bộ phận tại AAL từ nhân viên tiếp nhận đầu gửi, đóng gói, lưu chuyển nơi gửi đi, nhân viên gửi hàng nơi đi, khai thác hàng nơi đến… để thu thập chứng cứ, tích cực điều tra làm rõ.

“Công tác điều tra của cơ quan công an bước đầu đã ghi nhận những kết quả tích cực. AAL sẽ thông báo hướng xử lý đến khách hàng và các bên liên quan ngay khi có kết luận cùa cơ quan công an”, phía AAL nêu rõ.

