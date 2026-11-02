Công an vào cuộc vụ 16 học sinh tụ tập, đuổi đánh nhau

Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội đang xác minh, giải quyết vụ việc 16 học sinh Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội đánh nhau tại khu vực đường liên thôn Phú Mỹ. Ảnh hiện trường trích xuất từ video

Mâu thuẫn cá nhân, rủ thêm bạn bè để giải quyết

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an thành phố Hà Nội, thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 9/10/2026, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa V.Đ.K. (sinh năm 2010, trú tại xã Phú Xuyên) và N.H.P. (sinh năm 2010, trú tại xã Đại Xuyên), hai bên đã rủ thêm bạn bè để giải quyết mâu thuẫn.

Tại đây, hai nhóm gồm 16 học sinh khiêu khích, thách thức, dùng dao đe dọa nhau, gây mất an ninh, trật tự.

Qua xác minh ban đầu, 15 học sinh có hành vi tụ tập đông người và đuổi đánh nhau có dấu hiệu Gây rối trật tự công cộng, quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Hiện Công an xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ, đánh giá hành vi và mức độ vi phạm của từng người do các trường hợp liên quan đều là người chưa thành niên tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt tù đến 7 năm Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-VPQH ngày 10/7/2017 hợp nhất Bộ luật Hình sự quy định Điều 318 - Tội gây rối trật tự công cộng như sau: 1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm: a) Có tổ chức; b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách; c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; d) Xúi giục người khác gây rối; đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; e) Tái phạm nguy hiểm.