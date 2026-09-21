Công an vào cuộc điều tra vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Công - Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho biết, ngay khi vụ việc xảy ra, chính quyền phường đã chủ động mời các đơn vị liên quan về phối hợp triển khai công tác khắc phục lập tức. Phường cũng đã kịp thời báo cáo lên Thành phố về tình hình ngập úng trên địa bàn.

Ông Công cho biết, bước đầu, các đơn vị đã tập trung xử lý nơi xảy ra sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Liên quan đến câu hỏi xác định trách nhiệm của các bên, bao gồm đơn vị quản lý và duy tu khu vực cống, lãnh đạo phường cho biết, Công an Thành phố đang phối hợp với Công an phường tiến hành điều tra, xác minh theo chỉ đạo của thành phố.

Nắp cống nơi xảy ra vụ tai nạn đã được khắc phục. ﻿Ảnh: UBND phường Đông Ngạc cung cấp

“Quá trình điều tra sẽ làm rõ thời điểm nắp cống bị mở cũng như xác định ai là người đã mở”, đại diện UBND phường nói và cho biết thêm, việc kết luận trách nhiệm cụ thể phải chờ kết quả điều tra chính thức từ cơ quan công an.

Về dự án tổng thể tuyến đường nối Khu công nghiệp Băng Long với đường Phạm Văn Đồng vì sao kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ngạc cho biết, dự án này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư.

Mặc dù vậy, do công trình nằm trên địa bàn phường, chính quyền địa phương đã tổng hợp báo cáo và đưa ra các kiến nghị chung gửi Thành phố. Qua đó đề nghị các cấp thẩm quyền tạo điều kiện để dự án sớm được triển khai, giúp hạn chế và tránh các trường hợp sơ suất xảy ra trong tương lai.

Báo cáo của UBND phường Đông Ngạc (TP Hà Nội) xác định: Vị trí hố ga nam sinh gặp tai nạn thuộc hệ thống thoát nước mặt tuyến đường nối từ trường Đại học Mỏ địa chất vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long. Đơn vị quản lý hệ thống thoát nước là Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật Thành phố, Sở Xây dựng. Trong đó, đơn vị duy tu, duy trì hệ thống rãnh thoát nước là Liên danh Công ty Cổ phần đô thị Việt Úc – Công ty cổ phần xây dựng dịch vụ và Thương mại 68.

Trước đó khoảng 10h ngày 17/9, chiếc xe Honda biển Nam Định cũ của nam sinh năm nhất Khoa Cơ khí, Đại học Mỏ - Địa chất được phát hiện ở miệng cống thoát nước trên phố Viên, nhưng không thấy người. Phố Viên ngập sâu do mưa lớn, miệng cống hút nước mạnh tạo thành xoáy. Chính quyền phường Đông Ngạc phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm nam sinh.

Trưa 18/9, thi thể nam sinh được lực lượng tìm kiếm tìm thấy ở miệng cống đổ ra sông Nhuệ, dưới chân cầu Phố Viên, cách vị trí gặp nạn khoảng 1km.