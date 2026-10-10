Công an và VKSND Quảng Ngãi tăng cường phối hợp giải quyết án hình sự

Ngày 9/10, VKSND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị “Nâng cao chất lượng giải quyết vụ việc, vụ án hình sự; công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự”. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Thiếu tướng Hồ Song Ân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo, Điều tra viên, Kiểm sát viên thuộc các đơn vị của Công an tỉnh, VKSND tỉnh, VKSND khu vực và Công an cấp xã.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và chính quyền địa phương được sắp xếp, kiện toàn theo mô hình mới. Những thay đổi trong tổ chức, phương thức thực hiện nhiệm vụ đặt ra yêu cầu tiếp tục củng cố quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nhất là với lực lượng trực tiếp tiếp nhận, xử lý thông tin và thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

Trên cơ sở thực tiễn công tác, hai ngành tập trung đánh giá những vấn đề đang đặt ra trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự; nhận diện khó khăn, vướng mắc và thống nhất giải pháp khắc phục. Qua đó, nâng cao chất lượng phối hợp, bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ thông suốt, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Thiếu tướng Hồ Song Ân - Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Cao Cường - Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh, Cơ quan điều tra và Công an cấp xã trình bày tham luận, trao đổi những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ. Các ý kiến tập trung phản ánh khó khăn sau sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đề xuất giải pháp bảo đảm chất lượng, tiến độ giải quyết án.

Nội dung thảo luận chú trọng mối quan hệ công tác, cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự. Đây là những khâu đòi hỏi sự trao đổi kịp thời, chặt chẽ giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát, gắn với trách nhiệm của Điều tra viên, Kiểm sát viên được phân công giải quyết từng vụ việc, vụ án.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi về những khó khăn liên quan đến công tác tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự có tác động đến quá trình giải quyết án; chất lượng công tác thỉnh thị, hướng dẫn nghiệp vụ và những vấn đề phát sinh khi Điều tra viên là Trưởng, Phó Trưởng Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Các nội dung được xem xét từ thực tiễn của từng đơn vị, gắn với yêu cầu phối hợp trong điều kiện tổ chức bộ máy mới.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại hội nghị.

Một trong những vấn đề được hội nghị dành nhiều thời gian phân tích là thực trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Lãnh đạo các đơn vị tham luận đã làm rõ những nguyên nhân chủ yếu từ thực tiễn giải quyết án, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, kiểm sát điều tra, hạn chế việc trả hồ sơ do nguyên nhân chủ quan.

Các ý kiến tập trung vào yêu cầu nâng cao chất lượng thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng cứ; tăng cường trách nhiệm của Điều tra viên, Kiểm sát viên ngay từ giai đoạn đầu. Việc trao đổi nghiệp vụ cần được thực hiện thường xuyên trong quá trình giải quyết án để kịp thời phát hiện những nội dung chưa đầy đủ, thống nhất biện pháp bổ sung, khắc phục, góp phần bảo đảm tiến độ và nâng cao chất lượng tố tụng.

Thông qua thảo luận dưới cả góc độ điều tra và kiểm sát, nhiều vấn đề thực tiễn được làm rõ, nhất là trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân trong các giai đoạn tố tụng. Đây cũng là cơ sở để hai ngành tăng cường sự thống nhất về nhận thức, phương pháp phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, kịp thời xử lý những vướng mắc phát sinh.

Thiếu tướng Hồ Song Ân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh và VKSND tỉnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn của các đơn vị trong đánh giá thực tiễn, phản ánh khó khăn và đề xuất giải pháp.

Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, Điều tra viên và Kiểm sát viên; tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, thực chất trong giải quyết vụ việc, vụ án hình sự, nhất là ngay từ giai đoạn đầu.

Hai ngành thống nhất xác định, trong điều kiện tổ chức bộ máy và phương thức thực hiện nhiệm vụ có nhiều thay đổi, chất lượng phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra có ý nghĩa trực tiếp đối với chất lượng, tiến độ giải quyết án. Vì vậy, công tác phối hợp phải được thực hiện chủ động, kịp thời từ cấp tỉnh đến cơ sở, bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi ngành.

Những khó khăn, vướng mắc phải được phát hiện sớm, trao đổi và tháo gỡ ngay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cùng với việc củng cố cơ chế phối hợp giữa các đơn vị, cần phát huy trách nhiệm của từng Điều tra viên, Kiểm sát viên trong theo dõi, xử lý các vấn đề liên quan đến vụ việc, vụ án được phân công.

Viện trưởng VKSND khu vực 1, Quảng Ngãi trình bày tham luận “Thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết vụ án hình sự, công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra”.

Đối với việc hạn chế trả hồ sơ để điều tra bổ sung, đồng chủ trì hội nghị yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, đánh giá thực chất nguyên nhân của từng trường hợp. Trên cơ sở đó, xác định những nội dung cần chấn chỉnh, nâng cao chất lượng điều tra, kiểm sát điều tra, nhất là hoạt động thu thập, kiểm tra và đánh giá chứng cứ.

Việc trao đổi nghiệp vụ giữa Điều tra viên và Kiểm sát viên phải gắn với tiến độ, yêu cầu giải quyết từng vụ án. Những nội dung chưa đầy đủ cần được phát hiện, bổ sung kịp thời ngay trong quá trình điều tra, hạn chế tối đa việc trả hồ sơ do những thiếu sót có thể phòng ngừa, khắc phục từ trước.

Hội nghị cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hướng dẫn, thỉnh thị; chủ động rà soát những khâu còn hạn chế, những nội dung dễ phát sinh vướng mắc để kịp thời chấn chỉnh. Đồng thời, phát huy tốt hơn vai trò của Công an cấp xã trong tiếp nhận, xử lý thông tin ban đầu và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trưởng phòng, Phòng Công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự xã hội VKSND tỉnh Quảng Ngãi trình bày tham luận “Thực trạng, giải pháp hạn chế án trả hồ sơ để điều tra bổ sung”.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, Công an tỉnh và VKSND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục củng cố cơ chế phối hợp, tăng cường sự thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ từ tỉnh đến cơ sở.

Những giải pháp được thống nhất hướng đến bảo đảm giải quyết vụ việc, vụ án đúng pháp luật, đúng tiến độ, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội, góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.