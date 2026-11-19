Ngày 19/11, trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết từ tháng 3/2026, đơn vị bắt đầu triển khai mô hình "Phòng tiếp dân trực tuyến".

Theo đó, thông qua nền tảng Zoom do Công an phường Đông Sơn thiết lập, đơn vị tổ chức tiếp công dân trực tuyến để trao đổi, tiếp nhận, giải đáp và xử lý các đề xuất, kiến nghị của công dân liên quan đến thủ tục hành chính.

Thông qua "Phòng tiếp dân trực tuyến", Công an phường tiếp nhận thông tin về bà Lê Thị Lan, trú tại địa phương, sang Trung Quốc từ năm 2002 và mất liên lạc với gia đình cho đến nay. Gia đình mong muốn cơ quan công an tìm kiếm tin tức và đưa bà Lan sớm trở về quê đoàn tụ với người thân.

Từ những thông tin ban đầu còn ít ỏi do gia đình cung cấp, lãnh đạo Công an phường Đông Sơn đã phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn để nắm tình hình, xác minh hoàn cảnh, lai lịch của bà Lan cũng như thời điểm bà mất liên lạc với người thân.

Thiếu tá Lê Vương Anh, Phó Trưởng Công an phường Đông Sơn trao đổi với PV Người Đưa Tin về quá trình tiếp nhận, xác minh, kết nối, hỗ trợ để đưa bà Lê Thị Lan trở về quê hương sau 24 năm lưu lạc.

Công an phường chủ động rà soát các nguồn thông tin, tìm kiếm và kết nối với những đầu mối có khả năng hỗ trợ, trong đó có cộng đồng người Thanh Hóa đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc, nhằm sớm xác định nơi ở và thông tin của bà Lan.

Quá trình xác minh và hỗ trợ đưa bà Lan về nước gặp không ít khó khăn. Có thời điểm, các manh mối tưởng chừng đi vào ngõ cụt, khiến hành trình tìm kiếm bà Lan càng trở nên gian truân.

Do có trình độ học vấn hạn chế, không thông thạo tiếng Trung Quốc và không biết sử dụng các thiết bị công nghệ, bà Lan gặp nhiều trở ngại trong việc liên lạc, trao đổi thông tin cũng như di chuyển đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại nước sở tại.

Công an phường Đông Sơn vẫn kiên trì rà soát thông tin, từng bước tháo gỡ khó khăn, thường xuyên liên lạc với gia đình bà Lan để kịp thời bổ sung thông tin và phối hợp giải quyết từng vướng mắc phát sinh.

Gia đình bà Lê Thị Lan gửi thư cảm ơn Công an phường Đông Sơn (Ảnh CATH).

"Nhờ sự giúp đỡ của chị Trần Thị Hướng, một người con Thanh Hóa đang sinh sống tại Trung Quốc, cơ quan công an đã tìm kiếm, kết nối được với bà Lan và hướng dẫn bà đến công an sở tại trình báo, hoàn tất thủ tục để trở về Việt Nam. Chị Hướng ở cách bà Lan 500km nhưng rất nhiệt tình hỗ trợ, tìm lộ trình, đặt phương tiện vận chuyển cho bà Lan đến cửa khẩu làm thủ tục, sau đó trở về quê", Thiếu tá Lê Vương Anh chia sẻ.

Theo Thiếu tá Lê Vương Anh, cách đây 24 năm, do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, bà Lan được một số người bạn rủ sang Trung Quốc làm ăn rồi mất liên lạc với gia đình.

Sau khi sang Trung Quốc, bà kết hôn với một người đàn ông bản địa và sinh được một người con trai. Hiện, bà vẫn chưa có quốc tịch và chưa đăng ký cư trú tại nước sở tại.

Sau hơn 5 tháng hoạt động, hàng nghìn câu hỏi đã được gửi đến thông qua mô hình. Riêng trong tháng 6/2026, Công an phường Đông Sơn tiếp nhận 256 câu hỏi thông qua trao đổi trực tiếp và tin nhắn trên nền tảng Zoom. Trong đó, 92 trường hợp được hướng dẫn, giải đáp ngay trong buổi tiếp dân trực tuyến.

Đơn vị đã tiếp nhận và trả kết quả 104 hồ sơ liên quan đến các lĩnh vực căn cước, cư trú, đăng ký phương tiện; đồng thời hỗ trợ khai báo tạm trú cho người nước ngoài.

Bà Lê Thị Lan chia sẻ với PV về quá trình lưu lạc ở Trung Quốc.

Chia sẻ với phóng viên, bà Lê Thị Lan (SN 1969), cho biết năm 2002, do kinh tế khó khăn, bà được một số người bạn rủ sang Trung Quốc làm thuê. "Bao năm sống ở Trung Quốc, tôi luôn mong mỏi có ngày được trở về quê hương, được gặp lại cha mẹ, anh chị em trong gia đình. Cuộc sống nơi đất khách rất vất vả. Nhiều lúc nhớ nhà, nhớ bố mẹ, tôi chỉ biết khóc một mình. Đến khi có cơ hội trở về thì bố mẹ đã không còn nữa. Đó là điều khiến tôi day dứt và tiếc nuối nhất. Tôi sẽ ở lại quê hương chơi một thời gian rồi trở lại Trung Quốc", bà Lan chia sẻ.

Theo Thiếu tá Lê Vương Anh, hiện công an phường Đông Sơn đang hỗ trợ bà Lê Thị Lan làm thủ tục khai sinh, đăng ký cư trú, căn cước công dân …