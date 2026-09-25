Công an và Hội LHPN phường Thanh Khê triển khai và ra mắt mô hình 'Người mẹ đồng hành-Gieo niềm tin'

Với phương châm “Lắng nghe bằng tình thương - Đồng hành bằng trách nhiệm - Gieo niềm tin cho tương lai”, các cấp hội phụ nữ thường xuyên phối hợp với lực lượng CSKV tổ chức các hoạt động nắm tình hình, theo dõi, hướng dẫn về chuyên môn, trao đổi thông tin, tìm giải pháp, đồng hành cùng thanh thiếu niên trong các vấn đề liên quan đến cuộc sống, việc làm.

Lãnh đạo phường Thanh Khê và Công an TP Đà Nẵng dự lễ ra mắt mô hình.

Nguyên tắc được Hội LHPN và Công an phường thống nhất với các nguyên tắc: Không kỳ thị, không mặc cảm đối với thanh thiếu niên; hiểu hoàn cảnh trước khi đưa ra giải pháp; kiên trì, thường xuyên, lâu dài; tin vào khả năng thay đổi của mỗi thanh thiếu niên.

Những người mẹ tham gia mô hình nhận quà tặng từ Ban tổ chức chương trình.

Trong đợt đầu, đã có 52 người mẹ ở các chi hội phụ nữ đồng hành cùng 87 thanh thiếu niên tại khu dân cư thực hiện mô hình. Trước mắt, phấn đấu 100% thanh thiếu niên được phân công có hồ sơ theo dõi và kế hoạch đồng hành; 100% gia đình được tiếp cận, gặp gỡ hoặc phối hợp trong quá trình thực hiện mô hình. Phấn đấu trên 50% thanh thiếu niên có chuyển biến tích cực về nhận thức, thái độ hoặc hành vi, góp phần hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật trong số thanh niên được Hội phân công đồng hành.

PHƯƠNG KIẾM