Công an và Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tăng cường phối hợp phòng, chống tội phạm

Dự và chủ trì lễ ký kết có Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố.

Đại tá Nguyễn Hoài Nam, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phát biểu tại lễ ký kết. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị tăng cường phối hợp nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý các loại tội phạm về trật tự xã hội.

Đặc biệt chú trọng đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm hoạt động trên tuyến biên giới, ven biển, hải đảo và các đối tượng có yếu tố nước ngoài, truy nã bỏ trốn.

Hai đơn vị duy trì trao đổi thông tin định kỳ hằng quý, thiết lập các kênh liên lạc nhanh chóng (đầu mối cấp phòng, cấp đội) để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp phát sinh.

Đồng thời, phối hợp điều tra, xác lập chuyên án chung triệt phá các đường dây tội phạm hoạt động giáp ranh giữa nội địa và khu vực biên giới, cửa khẩu, ven biển cũng được đẩy mạnh nhằm khép kín địa bàn, không để hình thành các điểm nóng phức tạp gây bức xúc dư luận.

Bên cạnh đó, Công an thành phố và Bộ đội Biên phòng thành phố thường xuyên phối hợp trong công tác tham mưu cho cấp có thẩm quyền các giải pháp phòng ngừa xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới, ven biển; đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ trang thiết bị kỹ thuật lẫn nhau nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ, chiến sĩ.

Lãnh đạo hai đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp. Ảnh: HUỲNH CHÍN

Trong giai đoạn 2026 - 2030, định kỳ hằng năm và 6 tháng, hai đơn vị sẽ tổ chức giao ban đánh giá kết quả, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.