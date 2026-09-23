Công an Tuyên Quang truy tìm khẩn cấp Đỗ Văn Tùng SN 1986

Ngày 23/9, theo tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang, cơ quan đang thụ lý điều tra, giải quyết tố giác về tội phạm Giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra từ tháng 7/2026 đến tháng 8/2026, tại thôn Pắc Nghiêng, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 18/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy tìm đối tượng Đỗ Văn Tùng, sinh ngày 06/3/1986, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình; là người bị tố giác, hiện không rõ đang ở đâu.

Đối tượng Đỗ Văn Tùng. Ảnh: CACC.↵

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết tố giác về tội phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân đối tượng và người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về đối tượng trên đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 02073.871.161 hoặc Điều tra viên Nguyễn Thế Tuấn, số điện thoại 0961.118.868).

Công an tỉnh Tuyên Quang cam kết bảo đảm tuyệt đối bí mật về cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin.