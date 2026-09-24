Công an Tuyên Quang triệt phá tụ điểm xóc đĩa giữa đồi cây

Các cá nhân đánh bạc bị bắt giữ. (Ảnh: CA TQ)

Ngày 24/9, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc lưu động tại khu vực đồi cây (thuộc Tổ dân phố 21, phường An Tường).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang 15 người đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

Qua kiểm tra, Công an thu giữ 472 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều vật chứng liên quan như: bát, đĩa, quân vị và bảng vị.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, tụ điểm này được tổ chức theo hình thức lưu động, lựa chọn khu vực đồi cây có địa hình hiểm trở để hoạt động, gây khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh của lực lượng chức năng.

Thời điểm lực lượng Công an bắt quả tang, một số người đã lợi dụng địa hình để bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra, xử lý.