Công an Tuyên Quang phối hợp với Công an châu Văn Sơn trong phòng, chống tội phạm và quản lý xuất nhập cảnh

Đoàn công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang thăm, làm việc với Công an châu Văn Sơn.

Tại hội đàm, hai bên trao đổi, đánh giá kết quả phối hợp trong công tác phòng, chống tội phạm, quản lý xuất nhập cảnh và bảo đảm an ninh, trật tự trên tuyến biên giới. Trên cơ sở những kết quả đạt được, hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi thông tin, tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến công dân và hoạt động xuất nhập cảnh qua biên giới; chú trọng duy trì đường dây nóng, kịp thời trao đổi, xác minh thông tin để phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xuất nhập cảnh trái phép, lao động và cư trú trái phép theo quy định pháp luật của mỗi nước.

Cùng với đó, hai đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cư dân khu vực biên giới; tập trung nâng cao nhận thức về các quy định xuất nhập cảnh, phòng ngừa tội phạm mua bán người, ma túy, buôn lậu và những hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Đoàn công tác Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Tuyên Quang hội đàm với Chi đội Hợp tác quốc tế, Công an châu Văn Sơn.

Đối với hoạt động giao thương qua biên giới, hai bên trao đổi các giải pháp phối hợp, hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và xuất nhập cảnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển hàng hóa qua cặp cửa khẩu Thanh Thủy (Việt Nam) - Thiên Bảo (Trung Quốc); tăng cường phối hợp xác minh nhân thân, thông tin liên quan đến phụ nữ Việt Nam kết hôn và cư trú tại Trung Quốc. Hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng Công an hai địa phương, phục vụ công tác phòng, chống tội phạm, quản lý biên giới và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, cùng phát triển.