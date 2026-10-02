Công an Tuyên Quang ngăn chặn thực phẩm 'bẩn' chuẩn bị xuất bán quanh trường học

Lực lượng chức năng ngăn chặn xe chở thực phẩm không rõ nguồn gốc. (Ảnh: CATQ)

Ngày 2/10, Công an tỉnh Tuyên Quang thông tin, vừa ngăn chặn một xe ô tô vận chuyển khoảng 135kg xúc xích, lạp xưởng đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Khoảng 21h 30 ngày 1/10, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực tổ 4, phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác Cảnh sát trật tự, phản ứng nhanh thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phát hiện một ô tô 7 chỗ màu xám bạc, biển kiểm soát 23A-144.75 có biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng chức năng đã dừng phương tiện để kiểm tra. Người điều khiển xe được xác định là Đỗ Tiến Mạnh (SN 1983, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có nhiều bao tải màu xanh, bên trong chứa 10 thùng xúc xích và lạp xưởng đông lạnh, tổng trọng lượng khoảng 135kg.

Theo thông tin ban đầu, số thực phẩm trên được vận chuyển để cung cấp, tiêu thụ tại các quán ăn khu vực cổng trường học thuộc địa bàn phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Đỗ Tiến Mạnh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hoặc giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với số hàng hóa trên.

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, hoàn thiện hồ sơ ban đầu và bàn giao người, phương tiện cùng toàn bộ số hàng hóa cho Đội Quản lý thị trường số 6 tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.