Công an Tuyên Quang lan tỏa tinh thần 'Ba nhất' từ những việc làm vì Nhân dân

*Ngày 9/10/2026, tại thôn Thèn Pả, xã Lũng Cú, cán bộ, chiến sĩ Công an đã cùng bà con xuống đồng, hỗ trợ thu hoạch lúa, góp thêm sức người để những mùa vàng về nhanh hơn với mỗi gia đình. Không quản ngại công việc chuyên môn và những vất vả của mùa vụ, cán bộ, chiến sĩ đã cùng Nhân dân thực hiện các phần việc từ gặt, bó lúa đến vận chuyển về nhà.

Công an xã Lũng Cú cùng bà con xuống đồng, hỗ trợ thu hoạch lúa

Những công việc tưởng chừng giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, giúp bà con giảm bớt phần nào khó khăn, nhất là trong thời điểm mùa vụ tập trung. Giữa đồng ruộng vùng biên, hình ảnh người cán bộ Công an hòa cùng Nhân dân trong lao động sản xuất trở nên gần gũi, thân thuộc. Không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ bình yên nơi địa đầu Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ còn luôn sẵn sàng chia sẻ với Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

*Ngày 6/10/2026, Công an xã Thượng Lâm đã chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên xã và Tổ Kiểm lâm địa bàn ra quân hỗ trợ gia đình bà Quan Thị Niên (sinh năm 1945, thôn Nà Tông) thu hoạch lúa mùa vụ thu đông.

Công an xã Thượng Lâm hỗ trợ gia đình bà Quan Thị Niên thu hoạch lúa mùa vụ thu đông

Gia đình bà Quan Thị Niên thuộc diện hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Nà Tông. Gia đình neo người, bà Niên chung sống với con bị khuyết tật nên thiếu lực lượng lao động chính, trong khi diện tích lúa mùa vụ thu đông của gia đình đã chín vàng đồng loạt. Sau một ngày làm việc tích cực, khẩn trương và đầy trách nhiệm, toàn bộ diện tích lúa của gia đình đã được thu hoạch gọn gàng, an toàn.

*Ngày 4/10/2026, Công an xã Tát Ngà đã tổ chức hoạt động hỗ trợ thu hoạch lúa cho gia đình ông Nông Thanh Lái (sinh năm 1977, trú tại thôn Nà Hin). Gia đình ông Lái thuộc diện đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Trong không khí khẩn trương của mùa vụ, các cán bộ, chiến sĩ Công an xã đã trực tiếp xuống đồng cùng gia đình gặt, thu gom và vận chuyển lúa về nhà, giúp gia đình kịp thời thu hoạch mùa màng, hạn chế tối đa thiệt hại do thời tiết gây ra.

Công an xã Tát Ngà giúp đỡ gia đình ông Nông Thanh Lái thu hoạch lúa

*Trước đó, ngày 2/10/2026, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên Công an xã Niêm Sơn cũng đã chủ động xuống đồng hỗ trợ thu hoạch lúa cho gia đình ông Thuận Văn Kim (sinh năm 1983, trú tại thôn Niêm Đồng). Bản thân ông Kim mắc bệnh nặng, không còn khả năng lao động, mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai người vợ.

Đáng chú ý, con trai ông Kim là em Thuận Văn Du hiện đang thực hiện nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tuyên Quang. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn và mong muốn giúp người chiến sĩ trẻ yên tâm công tác tại đơn vị, lực lượng Công an xã Niêm Sơn đã không quản ngại vất vả, chung sức giúp gia đình gặt trọn vẹn diện tích lúa mùa.

Cán bộ chiến sĩ Công an xã Niêm Sơn giúp đỡ gia đình ông Thuận Văn Kim thu hoạch lúa

*Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đồng Văn luôn đồng hành, sẻ chia với Nhân dân địa phương bằng những việc làm thiết thực. Mới đây, Hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên Công an xã đã phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trực tiếp xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa. Từ gặt lúa, bó lúa cho đến vận chuyển về nơi tập kết, sự có mặt kịp thời của lực lượng Công an đã giúp bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.

Hội Phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên Công an xã Đồng Văn xuống đồng hỗ trợ bà con thu hoạch lúa

Giữa cái nắng vất vả của ngày mùa, hình ảnh những người chiến sĩ Công an lội ruộng, thoăn thoắt gặt từng khóm lúa cùng bà con đã tạo nên sự gần gũi, gắn bó thiết tha. Sự hỗ trợ ấy không chỉ giúp người dân giảm bớt áp lực công việc mà còn là nguồn động viên tinh thần chân tình, ấm áp.

Những việc làm tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Đây cũng là một trong những cách cụ thể hóa tinh thần “Gần dân nhất” của Phong trào thi đua “Ba nhất” trong lực lượng Công an Tuyên Quang.