Công an Tuyên Quang kịp thời cứu 2 người dân gặp nạn

Ngày 25/10, Công an xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn Biên phòng Bạch Đích tổ chức tìm kiếm, cứu nạn một người dân bị thương nặng, mắc kẹt tại khu vực khe suối trong rừng.

Công an xã Thắng Mố phối hợp với các đơn vị chức năng cứu sống ông T.V.S. gặp nạn khi đi rừng.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, ông T.V.S. (SN 1964, trú tại thôn Sủng Lảng, xã Thắng Mố) đi lấy củi tại khu vực rừng, khe suối thuộc thôn Há Già. Đến tối muộn, không thấy ông trở về, gia đình đã tìm kiếm nhưng không có kết quả nên trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thắng Mố nhanh chóng phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã và Đồn Biên phòng Bạch Đích triển khai lực lượng tìm kiếm. Do trời tối, địa hình rừng núi hiểm trở, nhiều khe suối sâu, công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Các lực lượng đã chia thành nhiều mũi, rà soát những khu vực nghi có người gặp nạn.

Đến khoảng 22h cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện ông T.V.S. nằm bất tỉnh tại một vực sâu dưới khe suối, bị thương nặng ở vùng đầu, chân và hai mắt.

Lực lượng cứu hộ sơ cứu tại chỗ, tổ chức đưa nạn nhân vượt qua địa hình rừng núi, khe suối để đến Trạm Y tế xã, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh tiếp tục điều trị.

Đến sáng 26/10, ông T.V.S. đã tỉnh lại, sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, chiều 23/10, Công an xã Quảng Nguyên, tỉnh Tuyên Quang cũng kịp thời hỗ trợ một người dân bị tai nạn giao thông tại thôn Quảng Hạ.

Công an xã Quảng Nguyên phối hợp với lực lượng chức năng đưa anh T.T.C. đi cấp cứu.

Nạn nhân là anh T.T.C. (SN 1995, trú tại thôn Thượng Minh, xã Tiên Nguyên, tỉnh Tuyên Quang). Theo thông tin ban đầu, trong quá trình điều khiển xe mô tô, anh C. bị ngã, cùng phương tiện rơi xuống khu vực taluy âm sâu khoảng 20m và bị thương.

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Quảng Nguyên đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, hỗ trợ đưa nạn nhân lên khỏi khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để tổ chức cấp cứu.

Trong quá trình đưa nạn nhân đến cơ sở y tế, Công an xã Quảng Nguyên đã phối hợp, bàn giao anh C. cho nhân viên y tế Bệnh viện khu vực Nà Chì, xã Khuôn Lùng, để tiếp tục chuyển đi cấp cứu, điều trị.

Hai vụ việc cho thấy sự chủ động, kịp thời của lực lượng Công an cơ sở trong phối hợp tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ người dân khi gặp tình huống nguy hiểm, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân.