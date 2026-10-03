Công an Tuyên Quang đoạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp Bộ
Ngày 2-10-2026, tại Công an thành phố Quảng Ninh, Bộ Công an tổ chức Chung kết Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi trong lực lượng Công an cơ sở” năm 2026, khu vực 1. Đội thi Công an tỉnh Tuyên Quang đoạt giải Nhì chung cuộc.
Với chủ đề “Bình yên nơi biên cương - Chuyển đổi số - Dẫn đường hội nhập”, đội thi Công an tỉnh Tuyên Quang gồm 3 cán bộ, chiến sĩ nòng cốt cùng lực lượng hỗ trợ, tham gia 3 nội dung thi: Xây dựng đề cương, thuyết trình và xử lý tình huống.
Các phần thi thể hiện kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền, khả năng xử lý tình huống và vận dụng thực tiễn công tác tại cơ sở.
Hội thi là dịp để cán bộ, chiến sĩ Công an cơ sở trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới, nhất là trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác Công an.
Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/an-ninh-quoc-phong/202610/cong-an-tuyen-quang-doat-giai-nhi-hoi-thi-bao-cao-vien-tuyen-truyen-vien-phap-luat-gioi-cap-bo-f2618ab/