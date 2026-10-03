Công an Tuyên Quang đoạt giải Nhì Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật giỏi cấp Bộ

Yêu cầu chấm dứt tình trạng đào tạo sư phạm ở những trường không phải là trường sư phạm, kém chất lượng đang đặt ra câu hỏi về việc tổ chức lại mạng lưới đào tạo giáo viên. Theo Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh, điều quan trọng không phải là cơ sở đào tạo mang tên gì, mà là có đáp ứng được những yêu cầu đặc thù của nghề giáo viên hay không.