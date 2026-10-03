Công an tung lực lượng truy nóng bắt băng nhóm dàn cảnh 'bắt cóc' người đàn ông, cướp 1,8 tỷ đồng

Trước đó, khoảng 23 giờ, ngày 24/9/2026, Công an xã Phượng Tiến nhận được tin báo của anh L.C.T (sinh năm 1981, trú tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên) về việc anh bị 01 nhóm đối tượng bắt giữ, khống chế, cướp tài sản tại xã Vô Tranh, sau đó đưa đến xã Phượng Tiến trói vào gốc cây rồi bỏ trốn. Anh T sau đó tự thoát trói được và trình báo số tiền bị cướp là hơn 1,8 tỷ đồng, cùng 01 ô tô bán tải và một số tài sản khác. Nhận thấy đây là một vụ án nghiêm trọng, Công an xã đã khẩn trương xác định và bảo vệ hiện trường, báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp giải quyết.

Ngay trong đêm, Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, đã nhanh chóng triển khai các Tổ công tác đến hiện trường, khoanh vùng đối tượng nghi vấn, tiến hành truy xét nóng theo các manh mối có được. Lực lượng điều tra xác định đây là một nhóm đối tượng manh động, có chuẩn bị kỹ lưỡng và rất có thể gây án xong sẽ bỏ trốn ra nước ngoài.

Trên cơ sở kết quả rà soát, khoanh vùng đối tượng và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, Cơ quan điều tra dựng lên được nhóm đối tượng gây án gồm: Mai Văn Dũng (sinh năm 1983, trú tại xã Phú Lương); Lê Văn Dũng (sinh năm 1982, trú tại xã An Khánh); Hoàng Quyết Tiến (sinh năm 1988, trú tại xã Vô Tranh) và Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1992, trú tại phường Quan Triều, đều thuộc tỉnh Thái Nguyên).

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai các đối tượng (từ trái sang phải): Lê Văn Dũng; Nguyễn Văn Tâm; Mai Văn Dũng; Hoàng Quyết Tiến.

Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các tổ công tác truy xét, bắt giữ; đến chiều và tối ngày 25/9 đã bắt giữ được đối tượng Hoàng Quyết Tiến, Nguyễn Văn Tâm khi chúng đang lẩn trốn tại các xã thuộc địa bàn huyện Phú Lương (cũ); đến 18h30 cùng ngày, bắt giữ được 02 đối tượng Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng khi chúng đang dùng xe mô tô bỏ trốn đến địa phận tỉnh Ninh Bình.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đối tượng Mai Văn Dũng khai nhận, từ đầu tháng 9/2026, có đến gặp Lê Văn Dũng bàn bạc việc bắt giữ, khống chế và cướp tài sản của anh L.C.T, do biết anh T gần đây kinh doanh thuận lợi. Bản thân 02 đối tượng cũng đang túng thiếu và nợ số tiền lớn. Để thực hiện hành vi, Mai Văn Dũng đã chuẩn bị các dụng cụ gây án như: găng tay, băng dính, dây rút, áo chống nắng… và rủ thêm Tiến và Tâm cùng tham gia.

Chiều 24/9/2026, các đối tượng triển khai thực hiện ý đồ phạm tội; nhờ người khác gọi điện cho anh T đến khu vực bãi thải mỏ than Bá Sơn, xã Vô Tranh với lý do cần san gạt đất (anh T hoạt động trong lĩnh vực trên). Khi anh T đến nơi, lợi dụng lúc anh T chủ quan, các đối tượng không chế; đưa lên xe ô tô của anh T. Sau khi khống chế thành công, Tâm và Tiến trở về nhà, còn Mai Văn Dũng và Lê Văn Dũng tiếp tục điều khiển xe ô tô chở anh T di chuyển theo hướng Thái Nguyên – Bắc Kạn. Giữa đường, 02 đối tượng ép anh T chuyển hơn 1,8 tỷ đồng đến các tài khoản ngân hàng thuộc 1 trang web đánh bạc của Lê Văn Dũng; sau đó tiếp tục di chuyển đến xã Phượng Tiến. Tại đây, 02 đối tượng trói anh T bên vệ đường, vứt bỏ các vật dụng gây án và bỏ trốn qua nhiều địa phương, sau đó bị lực lượng Công an bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra lấy lời khai đối tượng Lê Văn Dũng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cướp tài sản, bắt, giữ người trái pháp luật và đánh bạc”, ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 04 đối tượng: Mai Văn Dũng, Lê Văn Dũng, Hoàng Quyết Tiến và Nguyễn Văn Tâm về các hành vi liên quan. Ngày 30/9/2026, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã phê chuẩn các Quyết định trên. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.