Công an truy xét nhanh vụ cướp giật điện thoại của người phụ nữ Nga

Hai đối tượng Trần Cao Nguyên và Đỗ Văn Duy tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 26/9/2026, Công an phường Vũng Tàu tiếp nhận trình báo của chị P.K. (SN 1984, quốc tịch Nga, tạm trú tại phường Rạch Dừa, TP.HCM) về việc bị cướp giật điện thoại.

Theo trình báo, khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, khi chị P.K. đang điều khiển xe đạp điện trên đường Võ Thị Sáu, phường Vũng Tàu, hai đối tượng đi cùng chiều trên một xe máy bất ngờ áp sát, giật điện thoại của chị rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy xét đối tượng và thu hồi tài sản cho bị hại.

Chưa đầy 18 giờ sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng công an đã xác định và triệu tập Trần Cao Nguyên và Đỗ Văn Duy (cùng SN 2009, hiện ngụ tại phường Tân Phước) để làm rõ.

Bước đầu, cả hai khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi cướp giật điện thoại để bán lấy tiền. Tối 26/9, Nguyên và Duy sử dụng xe máy đến địa bàn phường Vũng Tàu tìm người sơ hở để thực hiện hành vi.

Khi phát hiện chị P.K. đang cầm điện thoại trên đường Võ Thị Sáu, Duy điều khiển xe máy áp sát để Nguyên giật tài sản. Sau khi gây án, hai đối tượng mang điện thoại đến bán tại một cửa hàng trên địa bàn phường Phú Mỹ rồi chia nhau tiền để tiêu xài.

Chị P.K vui mừng nhận lại tài sản.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ xe máy được sử dụng để gây án, đồng thời thu hồi chiếc điện thoại và trao trả cho chị P.K.

Công an phường Vũng Tàu đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.