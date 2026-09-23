Công an truy tìm người đàn ông bị tố giao cấu với bé gái dưới 16 tuổi

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý điều tra, giải quyết tố giác về tội phạm giao cấu người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, xảy ra từ tháng 7/2026 đến tháng 8/2026, tại thôn Pắc Nghiêng, xã Kiến Thiết, tỉnh Tuyên Quang.

Người bị tố cáo là Đỗ Văn Tùng (SN 1986, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Yên Cường, tỉnh Ninh Bình).

Do chưa xác định được Tùng ở đâu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã ra Quyết định truy tìm.

Đỗ Văn Tùng. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết tố giác về tội phạm trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân đối tượng và người dân, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể khi có thông tin về đối tượng trên đề nghị thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang (địa chỉ: Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, số điện thoại 02073.871.161 hoặc Điều tra viên Nguyễn Thế Tuấn, số điện thoại 0961.118.868).