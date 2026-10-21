Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đang thụ lý vụ án hình sự xảy ra từ năm 2022 đến 2024 tại tỉnh Tuyên Quang và một số địa phương. Vụ án được điều tra về các hành vi mua bán trái phép hóa đơn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trốn thuế.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã ra quyết định truy tìm Huỳnh Văn Tuấn (SN 1996, trú xóm 13, thôn Hà Thủy 1, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng).

Huỳnh Văn Tuấn. Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, Tuấn là người có liên quan đến vụ án, hiện không xác định đang ở đâu. Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị thân nhân của Tuấn cùng người dân, cơ quan, tổ chức khi có thông tin về người này thông báo cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Thông tin có thể cung cấp qua số điện thoại 02073.871.161 hoặc điều tra viên Quan Văn Thống, số 0965.464.988. Cơ quan công an cho biết sẽ bảo đảm bí mật thông tin của cá nhân, tổ chức cung cấp thông tin.