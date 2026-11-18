Theo thông tin ban đầu từ Công an TP.HCM, khoảng 8h50 ngày 17/11, Công an xã Hiệp Phước tiếp nhận tin báo của bà Nguyễn Thị Huyền Trang, chủ tiệm vàng Kim Phát (địa chỉ 101/5A Nguyễn Văn Tạo, ấp Long Thành, xã Hiệp Phước) về việc bị một nam thanh niên cướp giật vàng.

Trước đó, đối tượng giả vờ vào tiệm hỏi mua vàng. Khi được nhân viên đưa cho xem 2 chiếc nhẫn có tổng khối lượng 1 lượng 6 chỉ 36 phân, trị giá khoảng 200 triệu đồng, người này lấy lý do ra xe lấy tiền thanh toán.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nam thanh niên bất ngờ lên xe máy, tăng ga bỏ chạy theo hướng Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Hình ảnh Lâm Chí Nguyên tại tiệm vàng do camera ghi lại. Ảnh: CA.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Hiệp Phước nhanh chóng thông báo đặc điểm nhận dạng của nghi phạm và phương tiện đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, lực lượng chức năng triển khai chốt chặn tại các nút giao thông trọng điểm, tổ chức các tổ tuần tra truy đuổi đối tượng.

Trong quá trình bỏ trốn trên đường Nguyễn Hữu Thọ, theo hướng về xã Nhà Bè, nghi phạm đã bị lực lượng công an đón lõng, khống chế và bắt giữ.

Đối tượng Lâm Chí Nguyên bị bắt. Ảnh: CA.

Tại cơ quan công an, đối tượng được xác định là Lâm Chí Nguyên (SN 2005, đăng ký thường trú tại ấp Diêm Điền, xã Long Điền, tỉnh Cà Mau).

Nguyên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an xã Hiệp Phước đã tạm giữ phương tiện, thu hồi tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.