Công an truy bắt 3 phạm nhân trốn trại, công bố đặc điểm nhận dạng

Ngày 25/10, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, lực lượng chức năng đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, kiểm soát xuyên suốt ngày đêm trên các tuyến giao thông, đồng thời vận động người dân cung cấp thông tin để truy bắt 3 phạm nhân còn lại đang bị truy nã đặc biệt trên toàn quốc.

Ba phạm nhân đang lẩn trốn gồm Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai), Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) và Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại xã Hiệp Bình, tỉnh Gia Lai).

Lữ Văn Toàn, Hồ Văn Tình, Võ Hoàng Duy (từ trái qua phải).

Theo thông tin từ cơ quan công an, Hồ Văn Tình đang chấp hành án 20 năm tù về các tội Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn chấp hành án 20 năm tù về tội Giết người; Võ Hoàng Duy chấp hành án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Công an tỉnh Khánh Hòa cũng công bố đặc điểm nhận dạng của 3 phạm nhân để người dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện và cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng.

Cụ thể, Hồ Văn Tình cao khoảng 1,68m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm hoa văn kín từ khuỷu tay đến vai, từ cổ chân đến đầu gối và kín vùng ngực.

Lữ Văn Toàn có dáng người gầy, da trắng tái; tiền sử gãy chân phải, có vết sẹo lồi kéo dài qua đầu gối ở mặt trong chân.

Võ Hoàng Duy cao khoảng 1,75m, dáng người gầy, da trắng; có hình xăm ở mí mắt, hình xăm hoa văn dạng xoáy phía sau cổ, hai cánh tay xăm kín từ cổ tay đến nách và hai chân có hình xăm hoa văn kéo dài từ cổ chân đến đùi.

Trước đó, khoảng 15h ngày 21/10, 4 phạm nhân đang lao động tại phân trại số 1, Trại giam A2, đóng tại xã Diên Lâm, thuộc Cục C10, Bộ Công an, thì bỏ trốn.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ Lê Văn Cường (áo đen, thứ 3 từ trái sang).

Ngày 22/10, Đại tá Hà Duy Chinh, Giám thị Trại giam A2, ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời công bố quyết định truy nã đặc biệt đối với các phạm nhân bỏ trốn.

Khoảng 4h39 ngày 24/10, lực lượng công an chốt chặn tại phía Đông chân đèo Khánh Lê, trên Quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, bắt giữ Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ). Phạm nhân này đang chấp hành án 10 năm tù về các tội Trộm cắp tài sản và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoặc có thông tin về 3 phạm nhân còn lại cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất. Người dân cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Người dân cung cấp thông tin về các phạm nhân cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại: 090.696.6699 và 098.886.3454.