Công an Trung Quốc truy tìm người đu xà tại chùa cổ 1.500 năm tuổi

Chùa Huyền Không 1.500 năm tuổi ở thành phố Đại Đồng, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc. Ảnh: THX

Theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 13/10, video lan truyền trên mạng xã hội này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gây hư hại công trình kiến trúc cổ.

Cùng ngày, Trung tâm Quản lý Khu thắng cảnh núi Hằng Sơn cho biết hình ảnh từ camera giám sát xác nhận rằng vụ việc xảy ra vào ngày 27/9 tại Đại Hùng Bảo Điện thuộc chùa Huyền Không. Người liên quan đã đăng tải video lên mạng xã hội vào ngày 11/10, thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận ngay ngày hôm sau.

Ngay khi nắm được thông tin về vụ việc, các chuyên gia về kiến trúc cổ và bảo tồn di sản đã được cử đến để tiến hành kiểm tra thực địa. Kết quả kiểm tra chuyên môn xác nhận rằng hành vi này chưa gây ra bất kỳ hư hại trực tiếp nào có thể quan sát được đối với công trình ở thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, do ngôi chùa cổ nằm trên vách đá và được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ với hệ thống xà, dầm ngang và cột trụ được liên kết bằng kỹ thuật truyền thống để phân tán lực, nên các hành động treo, kéo như vậy tiềm ẩn nguy cơ làm mất cân bằng kết cấu của bộ khung gỗ, từ đó gây ra mối đe dọa nghiêm trọng về an toàn.

Được xây dựng lần đầu vào thời Bắc Ngụy (386-534), chùa Huyền Không là di sản văn hóa quốc gia được bảo tồn, đồng thời là một quần thể kiến trúc bằng gỗ hiếm hoi nằm cheo leo bên vách đá, nơi lưu giữ các điện thờ Phật giáo, Đạo giáo và Nho giáo.

Ngôi chùa dựa vào các thanh dầm cắm sâu vào vách đá để tạo kết cấu nâng đỡ. Bất kỳ lực tác động bất thường nào lên bộ phận chịu lực cũng có thể phá vỡ cân bằng kết cấu đã tồn tại hàng thế kỷ và gây ra những hư hại không thể phục hồi. Do đó, hành vi giẫm đạp, kéo, rung lắc hoặc leo trèo lên các kết cấu của ngôi đền đều bị nghiêm cấm.

Sau khi đoạn video gây ra tranh cãi, công an Trung Quốc đã chính thức mở cuộc điều tra và khẳng định sẽ xử lý cá nhân liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, ban quản lý khu thắng cảnh sẽ tăng cường tuần tra tại các khu vực trọng điểm, lắp đặt thêm biển cảnh báo và siết chặt công tác quản lý du khách nhằm bảo vệ tốt hơn di sản văn hóa này.