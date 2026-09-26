Công an TPHCM: Xử lý tài xế xe tải chở đất làm rơi vãi xuống đường gây mất an toàn giao thông

Trước đó, vào lúc 22 giờ 45 phút ngày 21/9/2026, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) Tân Sơn Nhất, Phòng CSGT Công an TPHCM nhận tin báo từ Trực ban Công an phường Tân Bình. Theo đó, tại trước địa chỉ nhà từ số 508 đến 534 tuyến đường Cộng Hoà, phường Tân Bình xảy ra vụ việc xe ôtô tải tự đổ chở đất làm rơi vãi đất ra đường gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Ban Chỉ huy (BCH) Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã nhanh chóng chỉ đạo, phân công lực lượng đến ngay hiện trường và báo cáo BCH Phòng CSGT, Trung tâm Quản lý hạ tầng đường bộ (QLHTĐB) để có biện pháp xử lý, khắc phục; đồng thời chỉ đạo Tổ công tác của đơn vị phối hợp Công an phường Tân Bình tiến hành cô lập khu vực có đất rơi vãi, bảo vệ, phân luồng, cảnh báo từ xa và hướng dẫn người dân lưu thông bảo đảm an toàn qua khu vực nêu trên.

Do trời mưa lớn kéo dài, đến khoảng 7 giờ 15 phút ngày 22/9/2026, Trung tâm QLHTĐB, Dịch vụ công ích đã đến hiện trường để khắc phục xử lý sự cố. Mưa to đã làm đất nhão thành bùn bám xuống mặt đường rất trơn trượt, gây nhiều khó khăn cho lực lượng thu dọn, vệ sinh đường phố.

Qua công tác nắm tình hình, trích xuất camera khu vực bị đổ đất, các khu vực xung quanh, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xác định và xác minh nhanh xe ôtô tải ben biển số 51L-769.2X do bà N.T.L. (ngụ phường Thới An, TPHCM), là chủ sở hữu, chính là chiếc xe tải chở đất đã làm xảy ra vụ việc nêu trên.

Đơn vị nhanh chóng liên lạc với bà N.T.L. và yêu cầu bà L. cung cấp thông tin đối với người điều khiển xe tải ben biển số trên vào thời điểm xảy ra vụ việc để xử lý theo quy định.

Ngày 22/9/2026, ông N.B.T. ( SN 1982, ngụ xã Xuân Thới Sơn, TPHCM; ông T. có Giấy phép lái xe hạng C còn hiệu lực) đã đến Đội CSGT Tân Sơn Nhất làm việc và thừa nhận bản thân là người điều khiển xe tải 51L-769.2X vào thời điểm xảy ra vụ việc.

CSGT làm việc với ông N.B.T.

Qua làm việc, ghi nhận lời khai của ông T. như sau: Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 21/9/2026, ông T. điều khiển xe ôtô tải tự đổ nói trên chở đất lưu thông trên đường Cộng Hoà (từ hướng Vòng xoay Lăng Cha Cả về Ngã tư An Sương), khi lưu thông đến khu vực trước số nhà 508 đường Cộng Hoà, phường Tân Bình thì xe bị bung bửng làm rơi vãi đất ra đường khoảng 200m; do trời mưa nên bản thân ông T. không hay biết xảy ra sự cố nên vẫn tiếp tục điều khiển phương tiện về bãi tập kết trên đường Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.B.T. về hành vi điều khiển xe ôtô tải tự đổ “Chở đất đá mà không che đậy” và điều khiển xe ôtô tải tự đổ “Làm rơi vãi đất đá xuống đường” (theo Điểm a; Khoản 2; Điều 17 NĐ 168/2024/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung tại NĐ 238/206/NĐ-CP ngày 26/6/2026). Tổng mức phạt đối với 2 hành vi trên là 6.000.000 đồng. Ông T. đã đồng ý với lỗi vi phạm, không có ý kiến gì khác và cam kết không tái phạm.

Dự báo TPHCM sẽ tiếp tục có mưa lớn, khả năng gây ngập tại một số khu vực. Người dân khi tham gia giao thông cần chủ động theo dõi tình hình thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp; giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, không cố điều khiển phương tiện qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khi phát hiện các hành vi vi phạm về đảm bảo TTATGT cần kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các phương tiện vận tải chở hàng hóa, nhất là các loại xe ôtô tải tự đổ, người điều khiển phương tiện cần chằng buộc hàng chắc chắn, có dụng cụ, bạt che đậy cẩn thận; không chở hàng hoá vượt quá tải trọng, không cơi nới thành thùng; kiểm tra kỹ tình trạng phương tiện trước khi tham gia giao thông và phải luôn chú ý đến hàng hóa phía sau, tránh tình trạng để rơi xuống đường mà không hay biết.

Khi người dân có thông tin, hình ảnh về vụ việc vi phạm, tai nạn, ùn ứ giao thông hoặc cần phản ánh về tình hình TTATGT, tình hình tội phạm trên các tuyến giao thông trên địa bàn Thành phố, có thể liên hệ qua số điện thoại trực ban Phòng CSGT: 0693.187.521; số điện thoại đường dây nóng (Hotline): 0326.08.08.08; hoặc địa chỉ hộp thư điện tử: csgt-dbds.ca@tphcm.gov.vn để Phòng CSGT tiếp nhận và xử lý thông tin, vụ việc được nhanh chóng.