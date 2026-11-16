Công an TPHCM: Xây dựng trường học trở thành điểm đến an toàn và hạnh phúc

Mỗi ngày đến trường là một niềm vui

Những ngày gần đây, trên địa bàn TPHCM đang nổi lên phong trào "đưa học sinh đến trường an toàn". Để làm được điều đó, các trường học đã phối hợp với Công an phường, liên tục tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền cũng như cử lực lượng đến trường để bảo vệ an ninh trật tự, hướng dẫn và phân luồng giao thông. Điển hình cho phong trào này, mới đây UBND phường Phước Long, TPHCM đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện mô hình "Cổng trường an toàn giao thông". Chương trình được kỳ vọng, xây dựng môi trường học đường an toàn, văn minh, lành mạnh.

Tham dự buổi lễ ký kết có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuyết - Phó Chủ tịch UBND phường; Trung tá Nguyễn Văn Viện - Phó Đội Trưởng Đội CSGT Cát Lái, Phòng CSGT - Công an TPHCM; cùng đại diện Ban Giám hiệu các trường Tiểu học Phước Long, Trường Tiểu học Phước Bình, Trường Tiểu học Trần Thị Bưởi, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Bá, Trường TH - THCS - THPT Ngô Thời Nhiệm cùng đại diện các ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, BCH Quân sự phường, đại diện Cấp ủy - Trưởng các khu phố, lực lượng Công an phường, lực lượng Bảo vệ An ninh trật tự ở cơ sở.

Tại buổi lễ, các đơn vị đã thống nhất nội dung, trách nhiệm và phương thức phối hợp trong triển khai thực hiện mô hình, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; Nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự: Phối hợp tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực cổng trường vào giờ cao điểm, hạn chế tình trạng ùn tắc, tụ tập, dừng đỗ xe không đúng quy định.

Các em nêu lên những thắc mắc với tuyên truyền viên

Xây dựng nếp sống văn hóa giao thông: Vận động phụ huynh đưa đón học sinh đúng nơi quy định. Không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Ngoài ra, chương trình ký kết cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của các đơn vị: Chủ động trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, nhắc nhở và phối hợp xử lý các hành vi vi phạm, nguy cơ mất an toàn giao thông tại khu vực trường học.

Thông qua buổi lễ ký kết, các đơn vị trường học trên địa bàn đã thể hiện sự quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, phát huy vai trò, trách nhiệm của từng lực lượng trong việc xây dựng mô hình "Cổng trường an toàn giao thông", góp phần hình thành ý thức, thói quen tham gia giao thông văn minh, an toàn trong học sinh và phụ huynh.

Cũng nằm trong chương trình đưa học sinh đến trường an toàn và hạnh phúc cho mỗi gia đình, trong những ngày trung tuần tháng 11, Công an phường Đông Hòa, TPHCM đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền với hình thức đa dạng, hướng đến học sinh, sinh viên, công nhân, người lao động và Nhân dân. Trong những ngày đầu tháng 11 kéo dài đến 16/11, Công an phường Đông Hòa đã tổ chức được 13 buổi tuyên truyền tại 10 trường học từ cấp THCS trở lên trên địa bàn.

Nội dung trọng tâm xoay quanh buổi tuyên truyền được nhấn mạnh về tình hình an ninh, trật tự trong trường học và trước cổng trường. Hướng dẫn về trật tự an toàn khi tham gia giao thông. Phổ biến kiến thức phòng, chống ma túy đến hơn 13.250 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh. Ngoài ra, phường cũng tổ chức phát loa di động 210 lượt tại các khu phố. Vận động 16.405 lượt người dân nói không với tình trạng bạo lực học đường, tham gia giao thông văn minh, không ma túy.

Điểm nhấn trong công tác tuyên truyền là Đoàn Thanh niên phường Đông Hòa đã cho ra mắt ấn phẩm, "Cẩm nang tuyên truyền phòng, chống ma túy và xây dựng phường không ma túy" dành cho đoàn viên, thanh niên. Nội dung của cẩm nang nhằm cung cấp kiến thức nhận diện ma túy, phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy, các biện pháp phòng ngừa và quy định pháp luật liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng cộng đồng an toàn, lành mạnh.

Trường học - điểm đến an toàn và hạnh phúc

Không một mình - kết nối để không bị tổn thương

Đằng sau những nụ cười đến trường, đôi khi là những áp lực không tên hay những nỗi sợ bị "bỏ lại" trên không gian mạng. Để bảo vệ cho các em học sinh đến trường an toàn trước những cám dỗ ở ngoài xã hội, mới đây, Công an phường Phú Lợi phối hợp với Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Viết Xuân tổ chức chương trình tuyên truyền chuyên đề "Không một mình - Kết nối không tổn thương" với sự tham gia của hơn 1.500 em học sinh.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, các báo cáo viên của chương trình đã "bắt bệnh" những rủi ro đối với các em học sinh trong thời đại số. Vạch rõ những thách thức, cám dỗ, giúp các em nhận diện rõ các hình thức bạo lực học đường, bạo lực mạng (cyberbullying), lừa đảo trực tuyến và những văn hóa ứng xử độc hại trên Social Media, giúp các em tự bảo vệ bản thân.

Theo đó, các em Không hùa theo - Không lan truyền - Không im lặng trước các hành vi xấu; Kỹ năng bảo mật thông tin cá nhân và xử lý khi gặp tình huống nguy hiểm trên mạng. Thông điệp "Không một mình" là: Bất kỳ lúc nào cảm thấy lo âu, bị đe dọa hay gặp rắc rối, các em luôn có sự đồng hành từ: Thầy cô và Gia đình, lực lượng Công an và Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111.

Dịp này, Công an phường Phú Lợi cũng phối hợp Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch "Không một mình 2026 - Phòng, chống xâm hại trực tuyến". Chương trình có sự tham gia của gần 1.700 học sinh, giáo viên nhà trường, tạo nên một hoạt động tuyên truyền có sức lan tỏa rộng, góp phần trang bị cho học sinh những kiến thức cần thiết để chủ động nhận diện, phòng tránh và xử lý phù hợp trước các nguy cơ xâm hại, lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt và các hành vi không an toàn trên không gian mạng.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh trước những nguy cơ trên môi trường mạng. Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được khuyến khích: Bảo vệ thông tin cá nhân, tài khoản và hình ảnh của mình; Thận trọng khi kết bạn, trò chuyện và chia sẻ thông tin với người lạ trên mạng; Không truy cập, chia sẻ hoặc tương tác với những nội dung có dấu hiệu nguy hiểm, không phù hợp. Khi gặp những tình huống đáng ghi ngờ hoặc cảm thấy không an toàn, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ từ cha mẹ, thầy cô và người lớn đáng tin cậy.

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được hướng dẫn kỹ năng ứng xử văn minh, kiểm soát cảm xúc, giải quyết mâu thuẫn và phòng ngừa bạo lực học đường, tệ nạn xã hội; phổ biến các quy định về TTATGT, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và chấp hành quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện. Ngoài ra, các tuyên truyền viên đã hướng dẫn học sinh nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo sử dụng các chất ma túy, chất lạ; không nhận, sử dụng hoặc cất giữ hộ các sản phẩm không rõ nguồn gốc; chủ động báo cho gia đình, thầy cô hoặc cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn. Qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng phòng tránh và kiên quyết nói không với ma túy.

Khi tham gia giao thông, phải thực hiện đúng các quy định pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, trong đó lưu ý các hành vi: Chấp hành nghiêm tín hiệu đèn giao thông, biển báo, vạch kẻ đường và hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; Đội mũ bảo hiểm đúng quy định khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; Không điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; Phụ huynh không giao phương tiện cho học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe hoặc chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Không đi ngược chiều, không đi xe trên vỉa hè trái quy định, không dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng hoặc tụ tập gây mất trật tự, cản trở giao thông; Không sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử bằng tay khi đang điều khiển phương tiện; Không sử dụng rượu, bia và các chất có cồn trước, trong khi điều khiển phương tiện; Thực hiện đưa, đón học sinh đúng nơi quy định; không dừng, đỗ phương tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông, góp phần bảo đảm an toàn tại khu vực cổng trường.

Theo Công an phường Phú Lợi, chương trình "Không một mình" không chỉ là tên của một chiến dịch mà còn là một thông điệp để nhắc nhở mỗi học sinh rằng: khi gặp khó khăn, lo lắng hoặc nguy cơ trên môi trường mạng, các em luôn có người đồng hành và hỗ trợ. Thông qua chương trình, Công an phường Phú Lợi mong muốn cùng nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn - lành mạnh - thân thiện, nâng cao ý thức sử dụng Internet có trách nhiệm, góp phần bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ xâm hại trên không gian mạng.