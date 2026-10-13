Công an TPHCM với 100 ngày đêm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số: Thước đo nằm ở sự hài lòng và những tiện ích thiết thực

​Việc giao nhiệm vụ đã rõ, ngân sách đã có, nhưng không phải nơi nào cũng chuyển hóa thành kết quả cụ thể. Lời cảnh báo này đã được Công an TPHCM nêu ra ngay từ thời điểm phát động chiến dịch và nay tiếp tục được khẳng định ở cấp Trung ương, trong bối cảnh chỉ còn khoảng bảy tuần trước thời hạn chót 30/11/2026.

Kiểm tra toàn diện

Nhận định này được đưa ra khi Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn trong chuyển đổi số đã đi qua hơn nửa chặng đường. Đối với lực lượng Công an TPHCM (CATP), vấn đề này đã được nhận diện từ trước. Ngay tại hội nghị phát động Chiến dịch 100 ngày đêm chiều 23/7/2026, Ban Giám đốc CATP đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng làm hình thức, chưa thực sự thay đổi phương thức làm việc trong một bộ phận cán bộ, lãnh đạo ở cơ sở.

Tại phiên họp ngày 28/9, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển từ đo lường đầu vào sang đánh giá đầu ra, không lấy số lượng văn bản, đề tài hay nền tảng làm thước đo hiệu quả. Sau phiên họp, mỗi bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ nhiệm vụ cần triển khai ngay, sản phẩm cụ thể phải hoàn thành, tiến độ thực hiện và mức đóng góp có thể lượng hóa. Thủ tướng đồng thời yêu cầu gắn phổ cập kỹ năng số, phát triển dịch vụ số với bảo đảm an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; nhấn mạnh yêu cầu dữ liệu phải "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung".

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026 về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 57

Mười ngày sau, tại lễ chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia sáng 09/10/2026, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân tiếp tục chỉ ra năm thách thức lớn, trong đó nhân lực là một trong những vấn đề quan trọng nhất. Theo Bộ trưởng, nhiều bộ, ngành, địa phương, đặc biệt ở cấp xã, vẫn thiếu nhân sự phụ trách chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tiến độ giải ngân nguồn lực dành cho lĩnh vực này còn chậm, thuộc nhóm chậm nhất trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bộ trưởng nhấn mạnh, mỗi khoản đầu tư cho chuyển đổi số phải tạo ra giá trị thực tế, có thể đo đếm được.

Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 năm nay mang chủ đề "Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia". Việc cụm từ "kết quả thực chất" liên tục được nhấn mạnh trong các chỉ đạo gần đây cho thấy trọng tâm của giai đoạn cuối chiến dịch không còn dừng ở xây dựng nền tảng hay hoàn thiện quy trình, mà phải chuyển mạnh sang vận hành hiệu quả, tạo ra sản phẩm và giá trị cụ thể.

Tại hội nghị phát động Chiến dịch 100 ngày đêm chiều 23/7/2026, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP, cũng đã nghiêm khắc phê bình tình trạng một số lãnh đạo, cán bộ cấp cơ sở vẫn duy trì tư duy cũ: in văn bản giấy rồi nhập lại vào phần mềm để hợp thức hóa quy trình số trên báo cáo, trong khi phương thức làm việc thực chất chưa thay đổi.

Để khắc phục tình trạng này, Giám đốc CATP yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong triển khai nhiệm vụ. Các đơn vị phải thực hiện với tinh thần thần tốc nhưng bảo đảm thực chất, tăng cường liên thông dữ liệu trực tiếp giữa các hệ thống, thay vì tiếp tục xử lý công việc qua giấy tờ. Ban Giám đốc CATP cũng xác định tăng cường các đoàn kiểm tra chéo, kể cả trong ngày nghỉ, nhằm đôn đốc tiến độ thực hiện Kế hoạch số 6080/KH-CATP; đồng thời biểu dương những đơn vị làm tốt và xử lý nghiêm các trường hợp thiếu trách nhiệm, lơ là nhiệm vụ.

Hình ảnh "in giấy rồi nhập lại" mà CATP chỉ ra từ tháng 7 chính là biểu hiện cụ thể của tình trạng "làm hình thức" được Thủ tướng cảnh báo sau đó. Một quy trình như vậy vẫn có thể được báo cáo là đã số hóa, vẫn có thể được tính vào số lượng đầu việc hoàn thành, nhưng không giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cho người dân, cũng không tạo ra nguồn dữ liệu sạch để liên thông, chia sẻ và khai thác hiệu quả. Việc nhận diện thẳng thắn điểm nghẽn ngay từ khi phát động chiến dịch đã giúp CATP xác lập một thước đo quan trọng: không đánh giá chuyển đổi số bằng số lượng công việc được báo cáo hoàn thành, mà bằng những thay đổi thực chất trong quy trình xử lý công việc và chất lượng phục vụ người dân.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Vũ Hải Quân và các đại biểu tham quan triển lãm trong khuôn khổ Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026

Phát huy vai trò

Ở cấp Thành phố, những con số được công bố giữa tháng 9 cho thấy khoảng cách giữa giao nhiệm vụ và hoàn thành nhiệm vụ vẫn còn đáng kể. Tại hội nghị đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch 100 ngày, diễn ra sáng 18/9/2026, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57 TPHCM cho biết, có 112/168 đảng ủy cấp xã chưa hoàn thành việc chỉnh lý, số hóa tài liệu; tiến độ số hóa mới đạt 27,5%. Tính đến ngày 15/9, tỷ lệ giải ngân chỉ đạt 26,24%; việc hỗ trợ nhân lực chuyển đổi số mới được 9 đơn vị cấp xã phê duyệt, với 12 người được chi trả.

Cũng tại hội nghị này, CATP được giao tham mưu ban hành hướng dẫn về bảo đảm an ninh mạng, đồng thời phối hợp với các cơ quan, ban, ngành theo dõi, đôn đốc việc thực hiện toàn bộ nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời cảnh báo những trường hợp chậm tiến độ. Điều đó cho thấy, bên cạnh việc chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn trong nội bộ, lực lượng Công an còn đảm nhận một phần vai trò điều phối, giữ nhịp tiến độ thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố.

Cuối tháng 9, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông cho biết, sau 50 ngày triển khai, khối cơ quan Đảng mới hoàn thành 9/18 mục tiêu và 8/29 nhiệm vụ. Một số nội dung liên quan đến thể chế, hạ tầng, số hóa tài liệu và an ninh mạng vẫn còn chậm. Đồng chí Đặng Minh Thông nhấn mạnh, việc ban hành văn bản, mua sắm thiết bị hay cài đặt phần mềm không đồng nghĩa với hoàn thành nhiệm vụ. Người đứng đầu các cơ quan phải rà soát toàn bộ công việc được giao, xác định rõ nhiệm vụ nào quá hạn, vướng mắc ở đâu, ai chịu trách nhiệm; tuyệt đối không để thủ tục nội bộ trở thành nguyên nhân cản trở tiến độ chung.

Trạm Công dân số thứ 10 được khánh thành tại phường Cầu Kiệu

Công tác kiểm tra, giám sát cũng được tăng cường. Ngày 01/10/2026, đoàn giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy, do đồng chí Đặng Minh Thông làm Trưởng đoàn, bắt đầu làm việc với một số đảng ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Các đơn vị thuộc diện giám sát phải báo cáo cụ thể những điểm nghẽn đang tồn tại, đồng thời xây dựng lộ trình xử lý trong 100 ngày, thuộc kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2026.

Đối với CATP, tốc độ nhân rộng mô hình Trạm Công dân số là một phép thử cụ thể về năng lực tổ chức thực hiện. Mô hình do Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) CATP khởi xướng đã được Bộ Công an công nhận là sáng kiến cải cách hành chính cấp Bộ. Nếu đến ngày 21/8/2026, Thành phố có 8 trạm, thì ngày 07/10/2026, trạm thứ 10 đã được khánh thành tại phường Cầu Kiệu, trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia của phường.

Mục tiêu CATP và các đơn vị đồng hành đã cam kết là đưa vào hoạt động 100 trạm trong năm 2026 và đạt 168 trạm vào cuối quý II/2027. Từ 10 trạm hiện có đến mục tiêu 100 trạm trong khoảng thời gian chưa đầy ba tháng còn lại của năm là một khối lượng công việc rất lớn. Để hoàn thành mục tiêu, không chỉ cần thiết bị, nguồn lực và sự đồng hành của các đối tác, mà còn đòi hỏi từng phường, xã phải chủ động lựa chọn địa điểm, bố trí nhân lực hướng dẫn và bảo đảm các trạm vận hành thực chất. Việc khánh thành mới chỉ là bước khởi đầu; hiệu quả phải được thể hiện qua số lượt người dân sử dụng dịch vụ và số thủ tục hành chính thực sự được giải quyết tại trạm. Đó cũng chính là cách đo lường đầu ra mà Thủ tướng đã yêu cầu.

Chỉ còn khoảng bảy tuần trước mốc 30/11/2026, chỉ đạo từ Trung ương đến Thành phố đều tập trung vào một yêu cầu xuyên suốt: không thiếu chủ trương, không thiếu văn bản, điều quan trọng là phải biến những gì đã có thành kết quả cụ thể để người dân cảm nhận được. Thủ tướng yêu cầu mỗi địa phương xác định rõ việc cần làm ngay và sản phẩm phải hoàn thành; Thành ủy TPHCM yêu cầu người đứng đầu rà soát đến từng nhiệm vụ quá hạn; còn CATP đã đặt ra yêu cầu tương tự đối với chính mình từ ngày 23/7.

Ban Giám đốc CATP từng khẳng định, thước đo cao nhất của chiến dịch không nằm ở những bản báo cáo thành tích, mà ở sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và những tiện ích thiết thực mà chuyển đổi số mang lại. Trong bảy tuần cuối cùng, thước đo ấy sẽ được kiểm chứng bằng kết quả thực tế tại từng đơn vị, từng Công an phường, xã: hồ sơ còn phải in ra giấy hay đã được xử lý hoàn toàn trên hệ thống; Trạm Công dân số đã thực sự vận hành hay vẫn dừng ở kế hoạch; người đứng đầu có trực tiếp chỉ đạo, tháo gỡ vướng mắc hay chỉ dừng lại ở việc ký báo cáo. Những câu trả lời ấy sẽ cho thấy chuyển đổi số đã thực sự đi vào thực chất hay chưa.