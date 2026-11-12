Công an TPHCM với 100 ngày đêm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số: Nhiều giá trị thiết thực đến với người dân

Giấy tờ trên điện thoại thay cho bản giấy

Chiều 30/10/2026, thêm một Trạm Công dân số được khai trương tại công viên Vinhomes Central Park, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM. Trạm cung cấp các tiện ích thủ tục hành chính trực tuyến, định danh điện tử VNeID, chữ ký số, thanh toán ngân hàng, y tế và an sinh xã hội. Ngay sau lễ khai trương, cán bộ địa phương hướng dẫn người dân, trong đó có nhiều người cao tuổi, cài đặt ứng dụng và thực hiện giao dịch tại chỗ. Chủ tịch UBND phường Thạnh Mỹ Tây Bùi Thị Hồng Quế kỳ vọng trạm sẽ giúp người dân, doanh nghiệp chủ động hơn khi dùng tiện ích số, đồng thời là nơi được hướng dẫn khi gặp khó khăn trong giao dịch số.

Trong 3 tuần cuối của Chiến dịch 100 ngày đêm do Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM (CATP), phát động, trọng điểm không chỉ là còn bao nhiêu nhiệm vụ cần làm xong, mà còn là những gì sẽ tiếp tục phục vụ người dân sau ngày 30/11.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 CATP phát biểu tại Hội nghị giao ban Chuyên đề Nghị quyết 57 quý 3/2026

Một phần câu trả lời đến từ cấp Trung ương. Sáng 23/10/2026, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, làm việc với các bộ, ngành để rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06. Theo báo cáo tại buổi làm việc, thực hiện Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 09/7/2026 của Chính phủ, VNeID đã tích hợp đủ 13/13 loại giấy tờ, thông tin phục vụ việc xét miễn, giảm phí, lệ phí. Hiện tại 34 địa phương và 4 bộ (Tài chính, Tư pháp, Công an, Giáo dục và Đào tạo) đã hoàn thành kết nối để tra cứu. Đến ngày 21/10/2026, cả nước có 2.695.467 lượt tra cứu trên VNeID, 24.005 hồ sơ cư trú và hộ chiếu được áp dụng miễn, giảm, giúp người dân tiết kiệm 377.450.000 đồng.

Không chỉ là số tiền tiết kiệm được, ý nghĩa quan trọng hơn của con số này nằm ở chỗ người dân không phải xin xác nhận, không phải photo, công chứng giấy tờ để chứng minh mình thuộc diện được miễn, giảm mà cơ quan giải quyết tự tra cứu trên hệ thống. Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu dữ liệu và tiện ích trên VNeID phải bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", làm căn cứ để từng bước thay thế giấy tờ bản giấy.

Cùng với giấy tờ là chữ ký số. Cũng theo Nghị quyết 66.22/2026/NQ-CP có hiệu lực từ 15/8/202, VNeID cung cấp miễn phí dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cho cá nhân để phục vụ dịch vụ công trực tuyến và thủ tục hành chính. Đề án cấp chữ ký số tập trung, miễn phí cho toàn dân là một trong sáu nhóm nhiệm vụ trọng tâm được Bộ Công an rà soát.

Với một người dân, chữ ký số miễn phí có nghĩa là có thể ký hồ sơ trực tuyến mà không cần mua thiết bị hay thuê bao dịch vụ. Với chính quyền, đó là điều kiện để hồ sơ được xử lý trọn vẹn trên môi trường số, thay vì dừng lại ở bước nộp trực tuyến rồi vẫn phải đến nộp bản giấy có chữ ký tay.

Công an phường Chánh Hiệp triển khai mô hình Tổ công tác 3 trong 1 gắn liền với nhiệm vụ đẩy mạnh chuyển đổi số

Những nền tảng đang được dựng tiếp

Ngoài các tiện ích đã đi vào sử dụng, buổi làm việc ngày 23/10 cho thấy nhiều nền tảng đang được xây dựng, mỗi nền tảng nhằm vào một điểm nghẽn cụ thể.

Thứ nhất là định danh địa điểm. Bộ Công an đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 về định danh địa điểm; nền tảng định danh địa điểm tập trung đang được hoàn thiện, dự kiến thí điểm tại một số xã, phường thuộc Thanh Hóa và Ninh Bình trong tháng 11/2026.

Thứ hai là Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính. Bộ Công an đã nhận kết quả khảo sát hiện trạng dữ liệu và hệ thống của 18/19 bộ, ngành. Các vấn đề cần giải quyết gồm phương án tạo lập, cập nhật dữ liệu mới ngay từ hoạt động xử lý vi phạm, cùng lộ trình làm sạch, kết nối dữ liệu lịch sử.

Thứ ba là kết nối VNeID với hệ thống định danh điện tử các nước ASEAN và định danh tài khoản trên không gian mạng. Với nhiệm vụ sau, Thượng tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu làm rõ trách nhiệm của nhà cung cấp nền tảng và nhà mạng, thống nhất phương án kỹ thuật để tăng kiểm soát và khả năng truy vết.

Phía sau tất cả là hành lang pháp lý. Bộ Công an đã rà soát 45 dự án luật dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, trong đó 26 dự án có ý kiến bổ sung; có 67 nội dung thuộc phạm vi 19 bộ, cơ quan cần nghiên cứu sửa đổi để bảo đảm giá trị pháp lý cho các tiện ích trên VNeID. Những con số này cho thấy điểm nghẽn về thể chế, nhóm điểm nghẽn đứng đầu trong Kế hoạch 6080/KH-CATP, đang được xử lý ở tầm quốc gia. Đó cũng là phần việc mà một địa phương, dù chủ động đến đâu, không thể tự làm thay.

Trạm Công dân số phường Thạnh Mỹ Tây đi vào hoạt động từ 30/10

Trung ương dựng khung, địa phương lấp đầy bằng dữ liệu

Nếu Trung ương dựng khung, thì địa phương là nơi khung ấy được lấp đầy bằng dữ liệu và dịch vụ cụ thể. Ở phần việc này, CATP đã có những bước chuẩn bị đáng chú ý. Theo báo cáo tại Hội nghị giao ban chuyên đề Nghị quyết 57 quý III/2026, CATP đã đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 117/184 thủ tục hành chính nội bộ, đạt gần 64%. Thủ tục nội bộ ít được người dân nhìn thấy, nhưng đây là yếu tố quyết định một hồ sơ phải đi qua bao nhiêu bước, bao nhiêu chữ ký trước khi đến tay người dân. Cắt giảm thủ tục nội bộ là điều kiện để các tiện ích bên ngoài vận hành trơn tru.

Cũng tại hội nghị này, CATP xác định các đầu việc cần hoàn thiện: Đề án xây dựng Trung tâm An ninh mạng Thành phố; phần mềm "Đăng ký thăm gặp phạm nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia"; mô hình "Truy vết tội phạm"; đánh giá mô hình "Đơn vị số"; tiếp tục nhân rộng Trạm Công dân số. Đặc điểm chung của các đầu việc này là không kết thúc vào ngày 30/11. Mỗi đầu việc, khi hoàn thành, sẽ trở thành một công cụ vận hành thường xuyên.

Trạm Công dân số là minh họa cụ thể. Từ mô hình thí điểm, CATP đã tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch nhân rộng đến 100% phường, xã, đặc khu. Trạm ở Thạnh Mỹ Tây với các tiện ích chữ ký số, VNeID, dịch vụ công cho thấy những nền tảng quốc gia như chữ ký số miễn phí hay giấy tờ trên VNeID sẽ cần những điểm chạm như vậy để đến được với người chưa quen công nghệ.

Kết quả chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không chỉ nằm trên bản báo cáo mà là kết quả sau khi chiến dịch khép lại. Đó là những ứng dụng người dân mở mỗi ngày, những thủ tục không cần bản in giấy tờ, một trạm dịch vụ công gần nhà. Đây mới là điều người dân cảm nhận được rõ nhất về kết quả.

Ngày 30/11/2026, vì thế, cần được nhìn như điểm chuyển giao hơn là vạch đích. Từ cách làm "chiến dịch" với nhịp độ cao điểm sang vận hành thường xuyên với trách nhiệm rõ ràng. Chữ ký số miễn phí chỉ có ý nghĩa khi người dân thực sự dùng nó để ký hồ sơ. Giấy tờ trên VNeID chỉ thay được bản giấy khi cán bộ ở mọi cơ quan chấp nhận tra cứu thay vì yêu cầu nộp bản sao. Trạm Công dân số chỉ sống khi có người hướng dẫn, có thiết bị được bảo trì, có tiện ích được cập nhật.

Điều 3 tuần cuối có thể làm là bảo đảm mỗi nền tảng được bàn giao cho một chủ thể cụ thể, với một chỉ tiêu cụ thể, để sau ngày 30/11 tiếp tục được vận hành thực chất. Khi đó, câu hỏi "Chiến dịch 100 ngày đêm đã để lại gì” sẽ có câu trả lời giản dị nhất: những tiện ích số người dân TPHCM đang dùng mỗi ngày.