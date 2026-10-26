Công an TPHCM với 100 ngày đêm xử lý 'điểm nghẽn' chuyển đổi số: Một đầu mối cho cuộc gọi khẩn cấp

Sáng 20/10/2026, Công an TPHCM (CATP) tổ chức Lễ ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp và CLB Khoa học công nghệ CATP. Ngay sau nghi thức bấm nút, Trung tâm Thông tin chỉ huy thực hành ba tình huống giả định, dùng bản đồ số và camera AI để theo dõi, điều phối lực lượng đến hiện trường. Lễ ra mắt diễn ra khi chiến dịch 100 ngày đêm còn chưa đầy sáu tuần là đến hạn chót (30/11/2026). Đây là thay đổi chạm trực tiếp đến quãng thời gian từ lúc người dân nhấc máy cho đến khi lực lượng chức năng có mặt.

Hai đầu số, một quy trình thống nhất

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp đặt tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP, nhận tin qua hai tổng đài 113 và 114, phân loại rồi chuyển các tin báo về an ninh, trật tự, sự cố cháy, nổ đến lực lượng chức năng, đồng thời hỗ trợ theo dõi, điều phối quá trình xử lý. Khi tiếp nhận, cán bộ ghi nhận địa điểm, diễn biến, mức độ nguy hiểm và tình trạng người cần hỗ trợ, rồi phân loại ngay. Tin về an ninh, trật tự được chuyển đến Cảnh sát phản ứng nhanh hoặc công an địa phương; tin về cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ được chuyển đến lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Các đơn vị điều lực lượng, phương tiện đến hiện trường và liên tục cập nhật tình hình về Trung tâm Thông tin chỉ huy.

Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp Công an TPHCM tiếp nhận tin báo 24/24

Thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở đầu số 114. Việc tiếp nhận tin báo qua đầu số này được chuyển từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH về Trung tâm Thông tin chỉ huy. Trung tâm được bố trí lại trang thiết bị, không gian làm việc. Mô hình mới sẽ trở thành đầu mối kết nối, điều phối các lực lượng xử lý sự cố, thay vì mỗi đơn vị tiếp nhận theo đầu số riêng. Tổ tiếp nhận là "trục xương sống" giúp kết nối thông suốt, điều phối lực lượng và rút ngắn thời gian xử lý vụ việc. Khi mọi cuộc gọi về chung một đầu mối, việc phân loại thuộc về người có chuyên môn, còn người dân chỉ cần nhớ một đầu số để gọi khi gặp nguy hiểm.

Tổ tiếp nhận ra đời từ nhiều bước chuẩn bị bài bản trước đó. Đầu tháng 8/2026, CATP đã ra mắt Trung tâm Thông tin chỉ huy chữa cháy đặt tại trụ sở Phòng CSQLHC về TTXH, với 138 bộ thiết bị giám sát hành trình, 53 bộ máy tính và màn hình trung tâm gần 500 inch. Tin báo cháy được định vị trên bản đồ số, chuyển cho đội chữa cháy gần nhất; bản đồ số tìm đường ngắn nhất, xác định nguồn nước gần đám cháy; phần mềm tự lọc tin báo giả. Trung tâm kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về PCCC&CNCH để đạt mục tiêu chuyển phương thức tiếp nhận tin báo cháy từ thủ công, bị động sang chủ động.

Cũng trong tháng 8 vừa qua, CATP số hóa khâu tiếp nhận tin báo cháy trong một lực lượng. Tháng 10, đầu số 114 về chung một trung tâm với 113, mở rộng cách làm ấy sang phối hợp nhiều lực lượng. Đây cũng là cách xử lý "điểm nghẽn" về dữ liệu và ứng dụng số mà Kế hoạch 6080/KH-CATP chỉ ra, dữ liệu chỉ có giá trị khi được kết nối, dùng chung, thay vì nằm riêng trong từng đơn vị. Mô hình của CATP gắn với Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115 thành Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp, được phê duyệt theo Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo nội dung đề án, Bộ Công an là cơ quan chủ trì với ba đầu số được tích hợp thành một số dùng chung toàn quốc là tổng đài 113. Cuộc gọi được định tuyến về cổng tiếp nhận tại Bộ Công an rồi chuyển đến Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an cấp tỉnh, nơi cán bộ Công an và Y tế cùng trực; doanh nghiệp viễn thông cung cấp vị trí người gọi gần thời gian thực. Giai đoạn 1, đến năm 2027, Tổng đài 113 được triển khai tại Công an 34 tỉnh, thành phố, không tăng biên chế.

Tổ tiếp nhận của CATP là bước chuẩn bị cho lộ trình này, đồng thời là cơ sở để đánh giá quy trình vận hành, điều kiện kỹ thuật và khả năng phối hợp giữa các đơn vị. Trước mắt, CATP tập trung nâng cao hiệu quả Tổng đài 113, để người dân nhớ và gọi ngay số này khi gặp tình huống khẩn cấp.

CLB khoa học công nghệ: Nghiên cứu từ thực tiễn

Mô hình thứ hai hướng đến một "điểm nghẽn" sâu hơn là nguồn nhân lực. CLB Khoa học công nghệ CATP tập hợp cán bộ, chiến sĩ có năng lực, đam mê nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đồng thời mở rộng huy động chuyên gia, tổ chức khoa học công nghệ ngoài lực lượng Công an. Ban Chủ nhiệm CLB xác định ba nhiệm vụ trọng tâm: vận hành tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thông suốt; phát triển nghiên cứu có sản phẩm và khả năng ứng dụng; nâng cao kỹ năng số cho CBCS. Nhiệm vụ đầu tiên của CLB là bảo đảm tổng đài khẩn cấp vận hành thông suốt, cho thấy hai mô hình được thiết kế để hỗ trợ nhau.

Chia sẻ với truyền thông, Đại tá Trần Mạnh Hà, Trưởng phòng Viễn thông, tin học và cơ yếu CATP, Chủ nhiệm CLB, nhấn mạnh nghiên cứu phải xuất phát từ nhu cầu công tác, tránh hình thức, phong trào, với yêu cầu giảm tối đa thời gian tiếp nhận, chuyển tin, điều động lực lượng để tận dụng "thời gian vàng" trong các tình huống cần cứu người, cứu tài sản. Nhân lực là vấn đề mà Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã nêu trong dịp Ngày Chuyển đổi số quốc gia. Lực lượng Công an không thể chờ tuyển đủ chuyên gia mới bắt đầu. Một CLB - nơi cán bộ nghiệp vụ và cán bộ kỹ thuật cùng giải một bài toán cụ thể là cách tận dụng nguồn lực sẵn có và vun đắp đội ngũ cho giai đoạn sau. Việc ra mắt hai mô hình không đơn thuần là hoạt động mang tính phong trào, mà là bước đổi mới phương thức hoạt động, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo, bảo đảm thông tin được xử lý kịp thời, chính xác, đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Yêu cầu này xuất phát từ chỉ đạo của Chính phủ. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo 57 Trung ương ngày 28/9/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển từ đo lường đầu vào sang đánh giá đầu ra. Ở cấp Thành phố, thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông công bố ngày 19/10 yêu cầu người đứng đầu trực tiếp chịu trách nhiệm về kết quả và gắn kết quả chuyển đổi số với đánh giá KPI hằng quý.

Với một tổng đài khẩn cấp, "đầu ra" dễ hình dung hơn mọi lĩnh vực khác. Đó là mất bao nhiêu giây để cuộc gọi của người dân được trả lời, bao nhiêu phút để tin báo đến đúng lực lượng và bao nhiêu phút để lực lượng chức năng có mặt. Khi được đo đếm, dữ liệu này là câu trả lời thuyết phục nhất cho câu hỏi "điểm nghẽn" đã được gỡ đến đâu.

Từ ngày 23/7, khi Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP, phát động chiến dịch 100 ngày đêm, CATP đã đi từ tháo gỡ thủ tục, chuẩn hóa dữ liệu đến thay đổi chính phương thức chỉ huy, điều hành. Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp là nơi các mạch ấy gặp nhau: bản đồ số, camera AI và cơ sở dữ liệu cùng phục vụ mục tiêu rút ngắn thời gian đến với người đang cần giúp đỡ.

Điểm cuối của chuỗi ấy vẫn là người dân. Hệ thống chỉ phát huy khi người gọi nhớ số, mô tả được vị trí, sự việc, và tin rằng cuộc gọi của mình sẽ được xử lý đến nơi đến chốn. Chiến dịch 100 ngày đêm sẽ khép lại vào ngày 30/11/2026, nhưng nhiệm vụ của một tổng đài khẩn cấp thì không có ngày kết thúc. Giá trị bền vững của hai mô hình vừa ra mắt sẽ được đo đếm mỗi ngày bằng từng cuộc gọi được kết nối kịp thời và từng phút giây giành lại trong "thời gian vàng".