Công an TPHCM với 100 ngày đêm xử lý 'điểm nghẽn' chuyển đổi số: Bốn tuần cuối và bảng kiểm điểm 29 nhiệm vụ

Những nút thắt nằm ngoài tầm tự quyết

Chiều 8/10/2026, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Công an TPHCM (CATP) tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề Nghị quyết 57-NQ/TW quý III/2026. Chủ trì hội nghị, Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP, Trưởng Ban Chỉ đạo 57 CATP, nhấn mạnh: "Nghị quyết 57 như hơi thở, nhịp đập trái tim để cùng Thành phố phát triển". Lãnh đạo CATP tiếp tục yêu cầu các đơn vị thường xuyên rà soát, kiểm đếm, đánh giá tiến độ, gắn kết quả thực hiện Nghị quyết với trách nhiệm người đứng đầu, đẩy nhanh giải ngân kinh phí và hoàn thiện dự toán khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số năm 2027.

Cách làm này cũng là hướng chỉ đạo ở cấp Trung ương. Tại phiên họp Ban Chỉ đạo 57 Trung ương ngày 28/9/2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu chuyển từ đo lường đầu vào sang đánh giá đầu ra, không lấy số lượng văn bản, đề tài hay nền tảng làm thước đo. Một bảng kiểm đếm trung thực là điều kiện đầu tiên để đánh giá đầu ra.

CATP ra mắt "Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp" ngày 20/10

Trước đó, ngày 23/7, CATP đã phát động Chiến dịch 100 ngày đêm tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" chuyển đổi số (CĐS), gắn với Kế hoạch số 6080/KH-CATP và 29 nhiệm vụ trọng tâm trên 10 nhóm lĩnh vực, từ cải cách thủ tục hành chính, dữ liệu số đến bảo đảm an ninh, an toàn thông tin. Kế hoạch 6080 gồm 29 nhiệm vụ, trong đó 8 nhiệm vụ do Bộ Công an giao, 13 nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo 57 Thành phố giao và 8 nhiệm vụ do CATP đề ra. Cơ cấu ấy cho thấy phạm vi của chiến dịch rộng hơn nhiều so với phần việc nội bộ của một lực lượng. Gần một nửa số nhiệm vụ gắn với yêu cầu chung của Thành phố, nơi kết quả phụ thuộc vào sự phối hợp của nhiều sở, ngành.

Thông tin tại hội nghị ngày 8/10 về kết quả thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các "điểm nghẽn" về CĐS ghi nhận, qua gần 3 tháng triển khai các đơn vị đã tham mưu hoàn thành đúng tiến độ 5/29 nhiệm vụ. Kết quả được báo cáo tại hội nghị cho thấy ở những mảng gắn trực tiếp với người dân, công tác tháo gỡ "điểm nghẽn CĐS của CATP đã có bước tiến vượt bậc.

Đối với dịch vụ công, các đơn vị trực thuộc CATP đã tiếp nhận và giải quyết 7.369.103 trong tổng số 7.438.258 hồ sơ, đạt 99,07%. Toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh hằng ngày được số hóa và lưu trữ; 1.339.730 hồ sơ, tài liệu công việc phát sinh mới được thực hiện trên môi trường điện tử. Tỷ lệ người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ công tại các đơn vị trực thuộc CATP đạt 99,94%.

Ở khâu dữ liệu, trong 19 cơ sở dữ liệu do Bộ Công an chủ trì có 11 dữ liệu đã vận hành. Kho dữ liệu của Thành phố có 7.824.373 hồ sơ căn cước, 7.139.518 hồ sơ định danh điện tử và định danh tổ chức, cùng 5.289.626 hộ với 16.113.058 nhân khẩu trong dữ liệu dân cư, cư trú.

Về hạ tầng và ứng dụng, CATP đã lắp đặt 23/23 phòng xét xử trực tuyến tại các trại và phân trại; triển khai hệ thống giám sát, chỉ đạo, điều hành xây dựng "TPHCM không ma túy", hệ thống theo dõi kết quả thực hiện Nghị quyết, phần mềm quản lý vụ án, vụ việc. Về an ninh mạng, CATP đã tổ chức 4 đợt diễn tập phương án bảo đảm an ninh mạng cho 6 hệ thống thông tin, phối hợp kiểm tra, hướng dẫn 16 đơn vị và kết nối dữ liệu giám sát cho 19 hệ thống thông tin cấp độ 3.

Ở cơ sở, 10 Trạm Công dân số đã được triển khai tại 8 phường, ghi nhận 96.167 lượt người dân sử dụng; CATP đã tham mưu UBND Thành phố ban hành kế hoạch nhân rộng đến 100% phường, xã, đặc khu. Toàn bộ 168/168 phường, xã, đặc khu đã thành lập mô hình "Tổ phản ứng nhanh nghĩa tình" hỗ trợ các trường hợp báo tử.

Ở những phần việc CATP chủ động được từ đầu đến cuối, kết quả đã đến sớm và vượt kỳ vọng. Vậy vì sao số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn vẫn khiêm tốn? Chính báo cáo tại hội nghị đã gợi ra một phần câu trả lời.

Trong 19 cơ sở dữ liệu do Bộ Công an chủ trì, ngoài 11 cơ sở đã vận hành, còn 4 cơ sở đang triển khai và 4 cơ sở chưa đủ điều kiện, đang chờ hướng dẫn. Cụm từ "chờ hướng dẫn" cho thấy một số đầu việc không thể khép lại bằng nỗ lực của riêng một địa phương, mà phụ thuộc vào khung thể chế, tiêu chuẩn kỹ thuật được ban hành từ cấp trên. Đây chính là nhóm "điểm nghẽn" về thể chế, nhóm đứng đầu trong mười nhóm điểm nghẽn mà Kế hoạch 6080 đã xác định.

Lãnh đạo và cán bộ Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM đang số hóa hồ sơ, tài liệu

Hội nghị ngày 8/10 đặt ra các việc phải làm tiếp: hoàn thiện Đề án xây dựng Trung tâm An ninh mạng Thành phố và đưa vào hoạt động đúng tiến độ; sớm hoàn thiện phần mềm "Đăng ký thăm gặp phạm nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia"; tích hợp phần mềm tổng đài 113 với 114 vào Trung tâm chỉ huy CATP; nhân rộng Trạm Công dân số; đánh giá mô hình "Đơn vị số".

Trong số đó, việc tích hợp 113 và 114 đã có kết quả cụ thể. Ngày 20/10, CATP ra mắt Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp tại Trung tâm Thông tin chỉ huy, tiếp nhận tin qua cả hai đầu số. Đó là ví dụ cho thấy một đầu việc nêu trong báo cáo giao ban có thể chuyển thành sản phẩm chỉ sau gần hai tuần, khi được dồn lực đúng chỗ.

Nút thắt thứ ba là nguồn lực. Yêu cầu đẩy nhanh giải ngân và hoàn thiện dự toán năm 2027 mà Trung tướng Mai Hoàng nêu tại hội nghị cho thấy kinh phí vẫn là bài toán chưa có lời giải trọn vẹn. Đây cũng là tình trạng chung của Thành phố: tại hội nghị ngày 18/9 của Ban Chỉ đạo 57 TPHCM, tỷ lệ giải ngân tính đến 15/9 mới đạt hơn 26%.

Từ "hoàn thành nhiệm vụ” sang "tạo ra sản phẩm"

Bốn tuần cuối của chiến dịch đặt ra một lựa chọn quen thuộc với mọi kế hoạch có hạn chót: dồn sức để liệt kê đủ các nhiệm vụ trên giấy, hay tập trung để mỗi nhiệm vụ để lại một sản phẩm thật.

Ở cấp Thành phố, yêu cầu đã được đặt ra rất rõ. Thông báo kết luận của Phó Bí thư Thành ủy Đặng Minh Thông, công bố ngày 19/10, yêu cầu khối cơ quan Đảng hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ của kế hoạch 100 ngày trước ngày 15/11/2026 và gắn kết quả CĐS với đánh giá KPI hàng quý của người đứng đầu.

Kinh nghiệm của các địa phương khác cũng cho thấy cùng một hướng đi. Tại Hải Phòng, nơi Công an thành phố là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 57, hội nghị ngày 30/10 đề nghị các sở, ngành chuyển trọng tâm từ "hoàn thành nhiệm vụ” sang "tạo ra sản phẩm, kết quả đo đếm được", đồng thời xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn của kế hoạch 100 ngày.

Với CATP, những sản phẩm có thể đo đếm được không thiếu. Đó là tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn, số lượt người dân dùng Trạm Công dân số, số cơ sở dữ liệu đi vào vận hành, thời gian phản ứng của tổng đài khẩn cấp, số gia đình phạm nhân đăng ký thăm gặp mà không phải xếp hàng. Mỗi con số là một bằng chứng cụ thể cho việc một "điểm nghẽn" đã được tháo gỡ.

Chiến dịch sẽ kết thúc vào cuối tháng 11, nhưng những gì để lại thì vẫn tiếp tục phục vụ người dân. Điều đáng giá nhất mà chiến dịch có thể để lại cho CATP, có lẽ không chỉ là số nhiệm vụ được đánh dấu hoàn thành, mà là việc công khai tiến độ trước toàn lực lượng và gắn mỗi nhiệm vụ với một người chịu trách nhiệm. Những nhiệm vụ còn "chờ hướng dẫn" sẽ cần thêm thời gian và sự vào cuộc của cấp trên. Những nhiệm vụ trong tầm tay thì không còn lý do để chậm.

Bốn tuần còn lại là quãng thời gian đủ ngắn để không thể dàn trải, nhưng đủ dài để những việc dang dở được hoàn tất nếu được ưu tiên đúng chỗ. Khi chiến dịch khép lại, điều người dân nhận được sẽ không nằm trong bản báo cáo, mà ở những thủ tục nhanh hơn, những dịch vụ gần hơn và một lực lượng Công an phục vụ hiệu quả hơn trên môi trường số.