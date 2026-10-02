Công an TPHCM với 100 ngày đêm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số: Bài cuối: Cần sự hợp lực của toàn xã hội

Hình ảnh cán bộ Công an phường An Khánh cũng như các địa phương tại TPHCM hướng dẫn người dân cài đặt và kích hoạt ứng dụng "SOS - An ninh trật tự" đang trở nên quen thuộc. Họ ngồi cạnh người dân, cầm chiếc điện thoại, hướng dẫn qua từng bước đăng ký, quét mã căn cước, cấp quyền định vị,... một cách tận tình.

Hoạt động này phản ánh đúng tinh thần mà Ban Giám đốc Công an TPHCM (CATP) đặt ra cho chiến dịch. Theo đó, thước đo cao nhất không nằm ở những bản báo cáo thành tích, mà ở sự hài lòng và những tiện ích thiết thực mà CĐS mang lại cho người dân, doanh nghiệp; thành công của chiến dịch sẽ được đo bằng việc người dân có thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong từng lần thực hiện thủ tục, tiếp cận dịch vụ hay không. Nói cách khác, một công cụ số chỉ hoàn thành sứ mệnh khi người dân sử dụng một cách thuận tiện.

Công nghệ là "cánh tay nối dài" của nhân dân

Quan điểm coi người dân là chủ thể trong CĐS đã được lãnh đạo CATP xác định từ trước khi chiến dịch được phát động. Trao đổi về định hướng ứng dụng công nghệ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc CATP cho biết, công nghệ được xác định phải trở thành "cánh tay nối dài" để Nhân dân cùng lực lượng Công an giữ gìn an ninh, an toàn xã hội. Việc triển khai ứng dụng CĐS không chỉ là giải pháp cải cách hành chính, mà là đột phá chiến lược trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Cách đặt vấn đề này khác với cách hiểu CĐS như một quá trình thuần túy kỹ thuật. Nếu chỉ dừng ở xây dựng phần mềm, lắp đặt thiết bị, lực lượng Công an sẽ có những hệ thống hiện đại nhưng vắng người dùng. Khi người dân được xem là một phía của quá trình, mỗi ứng dụng ra đời đồng thời kéo theo một nhiệm vụ: làm sao để người dân biết, tin và dùng.

Chiến dịch "Mùa hè số" ở phường Phước Long

Tại hội nghị phát động chiến dịch 100 ngày đêm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số diễn ra vào chiều 23/7/2026, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc CATPHCM, cũng giao nhiều nhiệm vụ ứng dụng công nghệ số trực tiếp phục vụ quyền lợi người dân, với yêu cầu rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương và hiệu quả cảm nhận trong thực tế, để CĐS không chỉ dừng ở văn bản chỉ đạo nội bộ mà phải tạo ra những thay đổi cụ thể, thiết thực đối với người dân.

Ứng dụng "SOS An ninh trật tự" là ví dụ rõ nhất cho sự hợp lực này. Đây là kênh để người dân nhanh chóng gửi tin báo về các tình huống mất an ninh trật tự, tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ hoặc sự cố khác tới cơ quan Công an. So với các kênh truyền thống, ứng dụng cho phép người dân cung cấp hình ảnh, video, vị trí chính xác trên bản đồ và thời gian xảy ra vụ việc. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, CATP chọn phường Phú Mỹ và phường Tân Phú để thí điểm. Mô hình được xây dựng với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc cấp xã, sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể và Nhân dân, dưới sự hướng dẫn của lực lượng Công an.

Mục tiêu là 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn đều có thể cài đặt và sử dụng hiệu quả ứng dụng. Nói cách khác, ứng dụng không được "phát hành" rồi chờ người dân tự tìm đến, mà được đưa vào đời sống thông qua chính mạng lưới cộng đồng ở cơ sở. Sự hưởng ứng của người dân được ghi nhận từ những ngày đầu. Một người dân phường Phú Mỹ cho biết bà con trong khu phố đã cài đặt hệ thống SOS để gởi thông tin đến cơ quan công an xử lý kịp thời, nhanh gọn. Đến giữa tháng 3/2026, ứng dụng đã ghi nhận hơn 85.000 lượt tải và tiếp nhận 319 tin báo, phản ánh từ người dân.

Theo đại diện lãnh đạo CATP, việc xây dựng ứng dụng không chỉ nhằm tăng thêm một kênh tiếp nhận tin báo, mà hướng tới hình thành cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng Công an trong phòng ngừa tội phạm, phù hợp với phương châm mỗi người dân là một "tai mắt" trong bảo vệ an ninh trật tự. Khi có công cụ thuận tiện, nhanh chóng và bảo mật, mọi người sẽ mạnh dạn hơn trong việc cung cấp thông tin, góp phần phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa.

Công an Phường An Khánh hướng dẫn người dân làm thủ tục trực tuyến

Phát triển phong trào phổ cập kỹ năng số

Nếu SOS là nơi người dân chủ động tham gia bảo vệ an ninh trật tự, thì phong trào phổ cập kỹ năng số là nơi cộng đồng cùng nhau vượt qua rào cản công nghệ. Theo số liệu được công bố đầu tháng 8/2026, trong giai đoạn 2025-2026, TPHCM đã tổ chức 546 lớp đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số với 77.741 lượt người tham gia; toàn Thành phố có gần 6.000 Tổ Công nghệ số cộng đồng với khoảng 29.000 thành viên trực tiếp hỗ trợ người dân tại khu dân cư. Lực lượng Công an cơ sở là một mắt xích trong mạng lưới này. Tại các điểm hỗ trợ kỹ năng số ở phường luôn có các bạn trẻ cùng lực lượng công an, quân sự, phụ nữ và công chức trung tâm dịch vụ hành chính công trực tiếp hỗ trợ bà con; nhiều tổ công nghệ số cộng đồng và lực lượng tình nguyện viên hoạt động với phương châm giản dị giúp người dân "hiểu ngay - làm được - dùng liền". Không ít bạn trẻ dành cả buổi tối sau giờ học, giờ làm để tìm đến từng gia đình hướng dẫn bà con thao tác với ứng dụng VNeID, hay ngồi hàng giờ tại khu dân cư hỗ trợ hết người này đến người khác.

Sức lan tỏa của mạng lưới còn được tăng cường bởi lực lượng tình nguyện trẻ. Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn TPHCM Nguyễn Đức Trung, mùa hè 2026, Thành đoàn đã phối hợp triển khai các đội hình "Mùa hè số" với gần 13.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân tại 168 phường, xã, đặc khu tiếp cận công nghệ số. Song song đó, Ứng dụng Công dân số của Thành phố tiếp tục được phát triển, tích hợp đăng nhập bằng VNeID cùng nhiều tiện ích, trong đó có "SOS - An ninh trật tự", giúp người dân tiếp cận kênh báo tin của Công an ngay trong một ứng dụng dùng chung. Để làm tròn vai trò cầu nối, chính cán bộ, chiến sĩ Công an đã được trang bị kỹ năng số trước.

Phòng Cảnh sát giao thông CATP là một ví dụ. Đơn vị đã triển khai kế hoạch thực hiện phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn Phòng, với chỉ tiêu đến hết năm 2026, 100% ban chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ được phổ cập kiến thức cơ bản về CĐS, kỹ năng số theo khung năng lực số, có khả năng sử dụng các nền tảng, dịch vụ số phục vụ nhiệm vụ, và có khả năng hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ công do Bộ Công an quản lý theo chức năng, nhiệm vụ. Chỉ tiêu "có khả năng hướng dẫn người dân" cho thấy năng lực số của người cán bộ không chỉ đo bằng việc tự dùng thành thạo phần mềm, mà còn bằng khả năng truyền lại cho người dân.

CBCS hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các tiện ích công nghệ số

Nhìn lại, sự hưởng ứng sử dụng công nghệ số của người dân không tự nhiên mà có. Đây là kết quả được hình thành qua những bước đi cụ thể: đưa ứng dụng vào đời sống qua mạng lưới Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở, tổ chức hàng trăm lớp bồi dưỡng kỹ năng số, huy động các tổ công nghệ số cộng đồng và tình nguyện viên trẻ, đồng thời yêu cầu cán bộ Công an đủ năng lực hướng dẫn người dân.

Còn khoảng hai tháng trước hạn chót 30/11/2026 của Chiến dịch 100 ngày đêm, câu hỏi đặt ra không chỉ là còn bao nhiêu nhiệm vụ cần hoàn thành, mà là làm thế nào để sự hợp lực giữa người dân và Công an cơ sở tiếp tục được duy trì khi chiến dịch khép lại. Khi mỗi người dân quen với việc báo tin qua ứng dụng, quen với việc tự mình thực hiện thủ tục trên điện thoại và biết tìm đến tổ công nghệ số cộng đồng hay Công an phường khi gặp vướng mắc, CĐS sẽ không còn là một chiến dịch có thời hạn mà đã trở thành một phần của đời sống thường ngày.