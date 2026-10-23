Công an TPHCM và Bộ Tư lệnh TPHCM: Kiên quyết chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ

​Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện công tác phối hợp giữa hai lực lượng vũ trang nòng cốt, đồng thời bám sát các chỉ đạo để đề ra phương hướng trọng tâm cho những tháng cuối năm.

Thực hiện Kế hoạch số 10335/KH-BTL-CA ngày 20/10/2026, phiên thảo luận của hội nghị diễn ra dưới sự điều phối và đồng chủ trì của Thiếu tướng Phan Quốc Việt, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh và Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh. Việc duy trì giao ban định kỳ này đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện hiệu quả Nghị định 03/2019/NĐ-CP về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo đánh giá tổng kết tại hội nghị cho thấy, trong Quý III năm 2026, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh cơ bản được giữ vững, duy trì trạng thái ổn định. Hai lực lượng Công an và Quân đội đã thường xuyên trao đổi thông tin, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác tuần tra, kiểm soát các địa bàn trọng điểm. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc Công an Thành phố và lãnh đạo Bộ Tư lệnh, những thành tích đạt được đã góp phần quan trọng bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển kinh tế - xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Bước sang Quý IV năm 2026, thời điểm chuẩn bị bước vào các dịp lễ, Tết với nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp, nhiệm vụ đặt ra cho hai lực lượng càng thêm nặng nề. Phát biểu điều hành tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Quốc Việt và Đại tá Lê Công Anh đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục tăng cường, nâng cao hơn nữa chất lượng, chiều sâu trong công tác phối hợp. Công an Thành phố và Bộ Tư lệnh Thành phố kiên quyết chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ, sẵn sàng trấn áp các loại tội phạm, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò là thanh kiếm và lá chắn vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.