Công an TPHCM: Tuyên chiến với tội phạm vì hạnh phúc của Nhân dân, vì bình yên Thành phố: Bài 4: Những 'quả đấm thép' giữ bình yên

Đêm 09/5/2026, qua công tác quản lý địa bàn, rà soát và test nhanh, Đội 5 thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP phát hiện một đối tượng dương tính với chất ma túy. Thay vì xử lý riêng lẻ, lực lượng trinh sát chọn truy theo nguồn cung, theo phương châm "lần theo dòng chảy của ma túy". Cuộc truy xét mở rộng sang các phường Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai và một số tỉnh lân cận. Đến ngày 28/5/2026, sau 19 ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP đã triệt phá 5 đường dây ma túy cùng hơn 20 phân nhánh, bắt giữ 173 đối tượng, khởi tố 150 đối tượng. Trong quá trình bắt giữ, có đối tượng dùng bình xịt hơi cay và dao găm chống trả khiến một số cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Lá chắn thép trước tội phạm đường phố

Ngày 17/4/2026, Phòng Cảnh sát hình sự CATP được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân. Lễ công bố diễn ra ngày 04/5/2026, cùng với Đội Khám nghiệm hiện trường thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường trao danh hiệu cho hai đơn vị. Trong quá trình xây dựng và chiến đấu, Phòng Cảnh sát hình sự CATP đã phá gần 27.000 vụ án, xử lý hơn 36.000 đối tượng.

Sự hiện diện của lực lượng phòng, chống tội phạm 363 CATP đã góp phần giữ trọn vẹn bình yên cuộc sống. Ảnh: ĐỨC NAM

Trong Phòng Cảnh sát hình sự CATP, đơn vị chuyên trách tội phạm đường phố là Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (Đội 2) với nhiệm vụ nặng nề, vừa chủ động đấu tranh, vừa hỗ trợ Công an địa phương khám phá, truy bắt nhanh tội phạm. Với các nhóm tội phạm lớn, đội lập chuyên án, phối hợp xác minh nguồn tin và rà soát đối tượng. Chỉ trong gần 6 tháng đầu năm 2024, đội xử lý 19 vụ án, bắt 39 đối tượng, triệt phá 13 nhóm hoạt động có tổ chức; đồng thời phối hợp Công an địa phương khám phá 76 vụ, bắt giữ 139 đối tượng.

Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân vào tháng 8/2025. Trong hơn một năm tính đến thời điểm đó, chưa có băng nhóm cướp giật nào kịp gây vụ thứ ba; từ tháng 5/2025, đơn vị còn giải cứu 12 nạn nhân bị "bắt cóc online".

Với quan điểm chỉ đạo "mỗi vụ cướp giật là một vụ trọng án", lực lượng Cảnh sát hình sự và Công an cấp xã tập trung truy xét, bắt giữ đối tượng chỉ sau vài giờ gây án, nhanh chóng thu hồi, trả lại tài sản cho người dân; tỷ lệ khám phá đạt 98%. Tại Hội nghị Thành ủy ngày 27/3/2024, đồng chí Mai Hoàng, khi đó là Phó Giám đốc CATP, cho biết tỷ lệ khám phá án cướp, cướp giật lúc đó là 92 - 93% và CATP phấn đấu tỷ lệ đạt 100%.

Từ lúc được thành lập và đi vào hoạt động đến nay, các tổ công tác 363 đã trở thành "khắc tinh" của tội phạm đường phố. Ảnh: ĐỨC NAM

Tuyến đầu chống "cái chết trắng"

Ngày 14/6/2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, sau 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Danh hiệu ấy gắn với những chuyên án lớn, tháng 4/2019, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP thu giữ 1,1 tấn ma túy tổng hợp, vụ lớn nhất cả nước tính đến thời điểm đó. Trong một chuyên án kéo dài từ tháng 8 đến tháng 10/2020, đã bắt 22 đối tượng, thu khoảng 146kg ma túy tổng hợp và 16,5kg heroin. Năm 2021, giữa đỉnh dịch Covid-19, đơn vị triệt phá đường dây xuyên quốc gia do Lê Thanh Hùng cầm đầu, lợi dụng xe "luồng xanh" vận chuyển ma túy, thu khoảng 100kg. Tháng 3/2023, từ vụ tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP mở rộng điều tra 46 vụ với 120 bị can, thu hơn 60kg ma túy.

Năm 2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng toàn lực lượng CATP phát hiện, xử lý 5.194 vụ, với 13.828 đối tượng liên quan đến ma túy, tăng mạnh so với năm 2024; khởi tố 4.015 vụ với 11.041 bị can; thu giữ gần 19kg heroin, 3kg cocaine, 430kg cần sa, hơn 680kg ma túy tổng hợp và gần 500kg tiền chất. Riêng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP phát hiện 33 đường dây có tổ chức, xuyên quốc gia, bắt 1.134 đối tượng.

Điểm nối giữa mặt trận ma túy và mặt trận đường phố nằm ở phương châm "lần theo dòng chảy ma túy". Với các đối tượng tội phạm đường phố dương tính với chất ma túy, lực lượng Công an tập trung mở rộng, truy xét, xử lý triệt để các đối tượng "đầu trên", "đầu dưới" và những người cùng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; tỷ lệ mở rộng vụ án đạt 2,8 bị can trên một vụ án.

Một chuyên án điển hình trong đợt cao điểm 45 ngày đêm năm 2026 với mục tiêu "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn - Xây dựng nền tảng phục vụ công tác chuyển hóa địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự, tiến tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030" là vụ việc bắt đầu từ Đặng Phan Thanh Tùng, một đối tượng vừa nghiện vừa bán lẻ ma túy ở khu vực giáp ranh Bình Dương cũ và TPHCM.

Từ lời khai của Tùng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP bắt 3 đối tượng "đầu trên" cung cấp ma túy, triệt xóa 12 nhánh "đầu dưới" bán lại cho người nghiện, rồi mở rộng sang một đường dây lưu động, liên tỉnh ở Miền Nam và Tây Nguyên. Tổng cộng 140 đối tượng bị bắt, 105 đối tượng bị khởi tố, 35 trường hợp đưa đi cai nghiện bắt buộc, thu hơn 9kg ma túy tổng hợp. Tháng 9/2026, cũng bằng cách lần theo dòng chảy ma túy từ việc bắt Dương Minh Tuấn (còn gọi là Hoàng Nato), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP chặt đứt 8 đường dây, xử lý 126 đối tượng.

Dương Minh Tuấn (còn gọi là Hoàng Nato) và các đối tượng trong chuyên án ma túy vừa bị Công an TPHCM triệt phá vào tháng 9/2026

Tổ 363 - "quả đấm thép" ở từng phường

Nếu Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP là mũi nhọn, thì các tổ tuần tra 363 là lớp lưới phủ khắp đường phố. Mô hình này bắt đầu từ tháng 12/2018 với 7 tổ tuần tra hỗn hợp, mỗi tổ 12 người gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự. Đến tháng 3/2025, số tổ cấp thành phố tăng lên 24, cùng 2 tổ tuần tra đường thủy. Các tổ tuần tra công khai liên tục 24/7, kết nối với hệ thống bản đồ số qua Trung tâm Thông tin chỉ huy, được ví là "quả đấm thép" trong phòng ngừa tội phạm.

Sau khi TPHCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 01/7/2025, 41 cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự được giao làm tổ trưởng 41 tổ 363, trong đó 25 tổ đặt tại khu vực trung tâm; Công an các phường duy trì tổ 363 cấp xã. Ở phường Đông Hưng Thuận, mỗi tổ gồm 2 Công an phường, 6 thành viên lực lượng an ninh cơ sở và 2 dân quân; phường Thủ Đức tổ chức 4 ca với 8 tổ mỗi ngày; phường Tân Sơn Nhất duy trì 5 ca liên tục. Nếu dùng một câu mô tả ngắn gọn mà bao trùm công việc của các thành viên tổ 363 thì đó là "bắt đầu căng mình làm việc khi người dân đang chìm vào giấc ngủ ngon".

Số liệu của Phòng Cảnh sát hình sự cho thấy từ ngày 15/12/2024 đến 14/10/2025, các tổ 363 kiểm tra hơn 15.480 lượt, khoảng 23.000 đối tượng nghi vấn và khoảng 15.400 phương tiện; phát hiện 1.807 đối tượng liên quan ma túy, 199 người tàng trữ vũ khí, 685 người đánh bạc, 134 người cho vay lãi nặng. Tại phường Đông Hưng Thuận, ngày 16/8/2025, tổ 363 phối hợp triệt phá một ổ nhóm ma túy, bắt 10 đối tượng, thu hơn 734g ma túy cùng một khẩu súng rulo và 8 viên đạn. Con số 1.807 đối tượng liên quan ma túy cho thấy tuần tra đường phố cũng chính là "mắt lưới" đầu tiên của cuộc chiến chống ma túy mà Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP theo đuổi.

Ba tập thể anh hùng trong ba năm liên tiếp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CATP năm 2023, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm năm 2025 và Phòng Cảnh sát hình sự CATP năm 2026, cùng hàng chục tổ 363 ở từng phường, là câu trả lời cụ thể nhất cho câu hỏi vì sao lực lượng "săn bắt cướp" hôm nay "thất nghiệp". Nhưng cuộc chiến giữ bình yên không dừng ở đường phố. Khi các đối tượng cướp giật không còn dám giật chiếc điện thoại trên tay người đi đường, tội phạm lại tìm cách chiếm đoạt tài sản qua chính chiếc điện thoại ấy trên không gian mạng và lực lượng Công an lại xuất quân để bảo vệ người dân.