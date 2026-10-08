Công an TPHCM: Tuyên chiến với tội phạm vì hạnh phúc của Nhân dân, vì bình yên Thành phố: Bài 1: Bình yên - tài sản vô giá của một siêu đô thị

​Câu nói ấy đã làm nức lòng Nhân dân Thành phố. Đó là cả thành tựu to lớn đổi lấy bằng máu và nước mắt của lực lượng CATP: coi mỗi vụ cướp giật như một vụ trọng án. Yêu cầu này được Trung tướng Mai Hoàng đặt ra từ tháng 3/2024, khi đồng chí còn là Phó Giám đốc CATP. Trên cương vị Giám đốc CATP từ giữa năm 2025, Trung tướng Mai Hoàng nâng chỉ đạo ấy thành chiến lược phòng ngừa từ gốc, triệt xóa băng nhóm ngay khi mới manh nha, nắm tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở; với ma túy, không để có điểm mù về địa bàn. Những năm qua, tội phạm xâm phạm sở hữu liên tục giảm; nhiều vụ cướp giật tài sản của du khách nước ngoài được khám phá chỉ trong vài giờ. Đổi lấy niềm tin của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố, lực lượng CATP đã nỗ lực không ngừng, không ngại gian khó và sẵn sàng hy sinh. Nhìn lại hành trình ấy, từ những vụ phá án tính bằng giờ đến cuộc chiến làm sạch ma túy, để thấy một quyết tâm bền bỉ của CATP: Tất cả vì bình yên của Thành phố, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Một đô thị muốn giữ chân du khách và nhà đầu tư trước hết phải là nơi người dân yên tâm ra đường, kể cả lúc đi sớm về khuya. Ở TPHCM, tội phạm đường phố giảm mạnh, diễn ra cùng lúc với những con số tăng trưởng du lịch ấn tượng. Đây cũng là giai đoạn lực lượng CATP chuyển hướng từ ứng phó sang chủ động phòng ngừa bằng dữ liệu và công nghệ.

Triệt xóa ngay khi tội phạm mới manh nha

Sáng 28/9/2026, tại buổi tiếp xúc cử tri 12 phường thuộc Đơn vị bầu cử số 9, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết lực lượng "săn bắt cướp" (SBC) từng vang danh một thời của CATP nay đã "thất nghiệp".

Theo Thứ trưởng, so với khoảng 10 năm trước, tình hình an ninh, trật tự tại thành phố đã chuyển biến tích cực. Trước đây người dân ra đường thường lo cướp giật, giật đồ và các nhóm côn đồ hoạt động manh động, nay người dân đi sớm về khuya không còn sợ hãi, lo lắng. Thứ trưởng cũng cho biết Đội 363, lực lượng tuần tra, kiểm soát của CATP, hiện không còn nhiều việc do công tác kiểm soát, phòng ngừa được triển khai từ sớm, từ xa.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở TPHCM

Theo Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, kết quả trên đến từ việc lực lượng Công an triệt xóa tội phạm ngay khi mới manh nha, đồng thời tăng cường phòng ngừa. Không chỉ cướp giật đường phố, tội phạm hoạt động theo ổ nhóm, băng nhóm, có tổ chức cũng giảm. Những người chấp hành xong án trở về nhưng tiếp tục tái phạm ngày càng ít; các loại tội phạm chuyên nghiệp, có tính toán trước, sử dụng vũ khí nóng và gây hậu quả nghiêm trọng cũng giảm. Những số liệu đã công bố trước đó cho thấy cùng một xu hướng. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 ngày 17/12/2025 do Trung tướng Mai Hoàng chủ trì, CATP cho biết đã kéo giảm hơn 24% tội phạm về trật tự xã hội và hơn 29% tội phạm xâm phạm sở hữu so với năm 2024. Dự hội nghị, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi nhận, biểu dương những kết quả CATP đạt được trong năm.

Khung chính sách mới nhất cho cuộc đấu tranh này được ban hành ngày 21/8/2026: Chỉ thị số 20-CT/TU của Thành ủy TPHCM về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh phòng, chống "tội phạm đường phố". Chỉ thị yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy ứng phó, xử lý sang chủ động phòng ngừa. Trong đó, lực lượng Công an giữ vai trò nòng cốt, phải kịp thời phát hiện, xử lý, điều tra triệt phá các băng, nhóm tội phạm, triệt xóa các tụ điểm phức tạp; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có dấu hiệu "bảo kê” cho tội phạm hoạt động lộng hành. Chỉ thị cũng đặt yêu cầu phát triển hệ thống camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở dữ liệu và bản đồ số về an ninh, trật tự, xây dựng hệ thống phòng ngừa tội phạm dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó là hỗ trợ an sinh cho nhóm yếu thế và bảo đảm hỗ trợ tài chính cho người bị thiệt hại khi tham gia phòng, chống tội phạm. Thành phố tiếp tục triển khai các nền tảng phòng ngừa tội phạm có phân tích dữ liệu, dự báo rủi ro xã hội, cùng các ứng dụng số để người dân phản ánh, cảnh báo. Trước khi chỉ thị ra đời, CATP đã triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm, từ ngày 15/5 đến hết 30/6/2026, với yêu cầu tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn theo phương châm "đánh đúng, đánh trúng, đánh tận gốc".

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM miệt mài thực hiện nhiệm vụ, vì bình yên, an toàn của người dân và du khách

Môi trường an toàn cho người dân, du khách và nhà đầu tư

Việc gắn an ninh, trật tự với hình ảnh Thành phố đã được đặt thành mục tiêu cụ thể. Còn nhớ, sáng 12/12/2025, tại phường Thủ Dầu Một, CATP tổ chức lễ ra quân cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phát lệnh ra quân, Trung tướng Mai Hoàng yêu cầu đẩy mạnh trấn áp, kéo giảm tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân và nâng cao hình ảnh một TPHCM an toàn, thân thiện. Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 15/12/2025 đến 16/3/2026, nhằm tạo môi trường an toàn, hấp dẫn để người dân, du khách và nhà đầu tư chọn TPHCM làm nơi sinh sống, làm việc, du lịch và đầu tư. Liền sau đợt phát động, nữa đầu năm 2026, du lịch TPHCM tăng đột biến.

Năm 2025, TPHCM đón gần 8,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 40,3%; gần 46 triệu lượt khách nội địa, tăng 20%; tổng thu du lịch đạt 278.566 tỷ đồng, tăng 45,8%. Chín tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế ước đạt hơn 8,5 triệu lượt, tăng 34,5% so với cùng kỳ; tổng thu du lịch ước đạt 282.696 tỷ đồng, tăng 43,4%. Sự phối hợp giữa ngành Công an và ngành Du lịch cũng được thể chế hóa cho giai đoạn mới.

Ngày 07/8/2026, CATP và Sở Du lịch TPHCM tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 và ký kết quy chế cho giai đoạn 2026 - 2031. Kết luận hội nghị, Đại tá Bùi Thanh Trực, Phó Giám đốc CATP, đánh giá cơ chế phối hợp giữa hai ngành đã phát huy hiệu quả tốt. Hiệp hội Du lịch TPHCM được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

CAP.Tăng Nhơn Phú ra mắt mô hình "CLB chủ nhà trọ - an ninh, an toàn, nói không với ma túy"

Những việc còn phải làm

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng lưu ý rằng, dù tội phạm có tổ chức, chuyên nghiệp giảm, các vụ án phát sinh từ mâu thuẫn bột phát lại có chiều hướng tăng và chiếm tỷ lệ lớn hơn, như mâu thuẫn trong gia đình dẫn đến án mạng. Tội phạm trên không gian mạng dùng trí tuệ nhân tạo giả giọng nói, hình ảnh, khuôn mặt để lừa đảo cũng là vấn đề cử tri quan tâm.

Ma túy là mắt xích gắn chặt với tội phạm đường phố. Hơn 70% đối tượng trộm cắp, cướp giật đường phố là người nghiện hoặc có liên quan đến ma túy. TPHCM là một trong 22/34 tỉnh, thành đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng "thành phố không ma túy", phấn đấu đến năm 2029 có 100% khu phố, xã, phường đạt tiêu chí địa bàn không ma túy và giữ vững thành quả vào năm 2030.

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM phát hiện và xử lý triệt để vấn nạn ma túy trong đợt cao điểm làm sạch địa bàn vừa qua

Nền tảng lâu dài vẫn là sức dân. Ngày 24/7/2026, 168 xã, phường, đặc khu của TPHCM đồng loạt triển khai hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thế trận an ninh nhân dân lấy địa bàn khu dân cư làm cốt lõi.

Tại nhiều xã, phường trên địa bàn Thành phố, các mô hình như tổ công tác "3 trong 1: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân", "SOS An ninh, trật tự", "Nhà trọ an toàn" đã được triển khai. Với những người từng lầm lỗi, CATP tổ chức hội nghị gặp gỡ, tư vấn và hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng vào các ngày 23/9, 25/9 và 02/10/2026, với nội dung tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm, hỗ trợ vay vốn, nhằm hạn chế tái phạm.

Những con số của năm 2025 và 2026 bắt nguồn từ một chỉ đạo trước đó của Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc CATP: coi mỗi vụ cướp giật như một vụ trọng án. Từ đó, những vụ án được khám phá chỉ trong vài giờ, kể cả khi nạn nhân là du khách nước ngoài, mang lại một thành phố bình yên, đáng sống.

(Còn tiếp...)