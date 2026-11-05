Công an TPHCM: Truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan vụ án giết người tại xã Nhà Bè

Khoảng 22 giờ ngày 01/11/2026, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận tin báo về vụ án xảy ra trước địa chỉ số 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11, xã Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Nhà Bè tổ chức truy xét, điều tra, làm rõ vụ việc.

Hai đối tượng tại cơ quan Công an

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 01/11/2026, xuất phát mâu thuẫn sau một cuộc nhậu, Danh Thới gọi Lý Của đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Lý Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao Thái Lan dài khoảng 20 cm, lưỡi kim loại, cán gỗ, được xác định là hung khí gây án.

Ngay trong đêm 01/11/2026, lực lượng Công an đã triệu tập làm việc Danh Thới và những người tham gia nhậu để làm rõ ; đồng thời truy xét và bắt giữ Lý Của khi đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 04/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (SN: 1995, thường trú: xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) và Lý Của (SN: 1996, thường trú: xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Giết người.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư, không để việc sử dụng rượu, bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi. Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh giải quyết, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an; tuyệt đối không sử dụng hung khí, gọi người đến đánh nhau hoặc dùng bạo lực giải quyết tranh chấp. Chỉ một phút nóng giận, hành động bộc phát cũng có thể tước đoạt tính mạng người khác, gây mất mát không thể bù đắp cho nhiều gia đình và khiến người vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.