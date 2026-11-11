Công an TPHCM truy tìm kẻ trộm cáp điện

Theo điều tra, sáng 13-11-2025, trong lúc kiểm tra định kỳ hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái tôn Công ty TNHH Bao bì nhựa T.D. (phường Dĩ An, TPHCM), anh L.V.N. phát hiện nhiều dây cáp điện bị cắt trộm, lấy lõi kim loại.

Qua trích xuất dữ liệu camera, cơ quan chức năng phát hiện vào khoảng 21 giờ 24 phút ngày 8-11-2025 và các ngày 9, 12-11-2025, một đối tượng chưa rõ lai lịch leo lên mái tôn khu vực nhà kho và xưởng sản xuất. Đối tượng ở lại đến rạng sáng, thực hiện hành vi cắt dây cáp điện, tuốt vỏ nhựa lấy lõi đồng rồi tẩu thoát.

Công an TPHCM truy tìm nghi phạm trộm cáp điện. Ảnh minh họa do AI tạo

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị công an các đơn vị, địa phương rà soát đối tượng nghi vấn và các vụ việc có phương thức, thủ đoạn tương tự để phối hợp truy tìm, làm rõ.

Cá nhân, tổ chức hoặc người biết thông tin liên quan đến vụ việc, đối tượng gây án đề nghị cung cấp cho đồng chí Nguyễn Trọng Lịch, Công an phường Dĩ An, TPHCM, qua số điện thoại 0387276400.