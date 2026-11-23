Theo kết quả điều tra ban đầu, 06 đối tượng gồm: N.P.B.L (sinh năm 2012, thường trú phường Gò Vấp), N.H.Q (sinh năm 2010, thường trú phường Sài Gòn), N.Đ.K và N.H.Đ (cùng sinh năm 2010, cùng thường trú phường Gia Định), Bùi Tấn Vỹ (sinh năm 2010, thường trú phường Xuân Hoà, hiện cư trú tại phường Bình Thạnh) và Nguyễn Quang Đức Huy (sinh năm 2009, thường trú phường An Hội Đông).

Các đối tượng liên quan cùng hung khí thu giữ

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 01 giờ rạng ngày 22/11/2026, N.P.B.L đưa 5 con dao tự chế cho nhóm mang theo khi đi đường, với ý định dùng để đánh nhau nếu có người gây chuyện.

Khoảng 2 giờ 15 cùng ngày, khi đến cây xăng số 12, cả nhóm thấy 9 người đang dừng đổ xăng. N.P.B.L, N.H.Q, Bùi Tấn Vỹ, Nguyễn Quang Đức Huy và N.Đ.K mỗi người cầm một con dao tự chế, lao vào tấn công một thiếu niên sinh năm 2011, sau đó đuổi đánh thiếu niên này và những người đi cùng khi họ bỏ chạy.

Hình ảnh các đối tượng cầm hung khí đe dọa, đuổi đánh người tại khu khu vực cây xăng. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Hạnh Thông truy xét, bắt giữ tất cả những đối tượng có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.