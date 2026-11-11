Công an TPHCM trục xuất 115 người nước ngoài nhập cảnh, cư trú trái phép, khởi tố 6 đối tượng liên quan

Đây là kết quả của việc rà soát, phát hiện đường dây tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép với quy mô lớn, được Công an TPHCM làm rõ trong thời gian qua.

Qua công tác nắm tình hình, nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 25/8/2026, Phòng PA08 phối hợp cùng Công an phường Tân Hiệp (TP.HCM) tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với 02 cơ sở lưu trú trên địa bàn khu phố Ông Đông, phường Tân Hiệp là nhà trọ Hoàng Anh 1 (tại Tổ 2) do Nguyễn Văn Công làm chủ và nhà trọ Nguyễn Viết Bình (tại Tổ 1) do Phạm Thị Thơm làm chủ.

Các đơn vị chức năng của Việt Nam thực hiện bàn giao công dân Campuchia tại cửa khẩu Mộc Bài - Ảnh: THẮNG LỢI

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có đến 115 người nước ngoài mang quốc tịch Campuchia đang lưu trú. Đáng chú ý, toàn bộ 02 cơ sở này không thực hiện việc khai báo tạm trú cho số công dân Campuchia trên, nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Các đơn vị chức năng giám sát người nước ngoài lên xe để tiến hành trục xuất theo quy định - Ảnh: THẮNG LỢI

Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.HCM đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" theo Điều 348 Bộ luật Hình sự. Gồm 04 đối tượng người Việt Nam: Nguyễn Văn Công, Phạm Thị Thơm, Trương Hoàn Vũ, Hồ Thị Vẹn và 02 đối tượng người Campuchia là Serng Kumpheak Many, Kung Kimseng.

Bên cạnh việc xử lý hình sự các đối tượng cầm đầu, sáng ngày 11/11/2026, Công an TP.HCM đã tổ chức trục xuất và bàn giao cho cơ quan chức năng Campuchia 115 công dân về nước an toàn, đúng quy định pháp luật.

Việc làm rõ vụ việc một lần nữa khẳng định sự quyết liệt của Công an TP.HCM trong công tác rà soát, quản lý địa bàn, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm liên quan đến xuất nhập cảnh, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố.

Công an TPHCM tiến hành bàn giao công dân Campuchia cho lực lượng chức năng nước bạn, tại cửa khẩu Mộc Bài - Ảnh: THẮNG LỢI

Qua vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị các cơ sở lưu trú cần chấp hành nghiêm việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài, không chứa chấp người nước ngoài quá hạn tạm trú, nhập cảnh trái phép, lao động không phép. Mọi hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.