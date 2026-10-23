Công an TPHCM triệt phá đường dây mua bán cần sa 'khủng', thu giữ hơn 176kg ma túy: Khẳng định quyết tâm vì một Thành phố không ma túy

Hành trình "lần theo dòng chảy ma túy"

Ngày 20-10, Công an TP.HCM tổ chức lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, khám phá chuyên án triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy (cần sa), thu giữ hơn 176kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan. Sự kiện này không chỉ là dịp biểu dương những chiến công xuất sắc mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ về quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.

Buổi lễ khen thưởng có sự tham dự đông đủ của lãnh đạo các cấp, các ngành. Về phía Công an TP.HCM: Có đồng chí Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố; đồng chí Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các phòng ban, đơn vị nghiệp vụ và các cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia khám phá chuyên án.

Đến dự buổi lễ còn có: đồng chí Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM; đồng chí Trần Hưng Bình - Vụ trưởng Vụ 4; đồng chí Nguyễn Đức Giang - Phó Vụ trưởng Vụ 4, cùng các kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Về phía Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM: Có đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa và đồng chí Trần Văn Cường - Phó Viện trưởng, cùng lãnh đạo Phòng 1 và các kiểm sát viên tham gia phối hợp giải quyết vụ án.

Đồng chí Hoàng Nguyên Dinh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM động viên lực lượng Công an TPHCM

Sự hiện diện của lãnh đạo Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM tại buổi lễ cho thấy tầm quan trọng đặc biệt của chuyên án, đồng thời thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp lãnh đạo đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Đây không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực của lực lượng Công an Thành phố mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tố tụng trong quá trình điều tra, xử lý vụ án.

Nhìn lại quá trình khám phá chuyên án, có thể thấy đây là một điển hình của tư duy nghiệp vụ chủ động, nhạy bén và quyết tâm truy xét đến cùng. Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công An TP.HCM phát hiện những dấu hiệu liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Rạng sáng 07-10, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công an phường Cầu Ông Lãnh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra quán bar Aplus Sài Gòn (tại số 492 Võ Văn Kiệt), phát hiện 06 trường hợp dương tính với chất ma túy.

Tưởng chừng đó chỉ là một vụ việc nhỏ, nhưng bằng bản lĩnh và trí tuệ của những người lính đấu tranh chống tội phạm ma túy, các trinh sát đã không dừng lại ở kết quả kiểm tra ban đầu. Họ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ nguồn cung ma túy và các đối tượng liên quan, từng bước phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy (cần sa) do Trần Huy Long cầm đầu.

Đây chính là điểm mấu chốt thể hiện tư duy "lần theo dòng chảy ma túy" - không chỉ đánh vào khâu trung gian mà kiên quyết làm rõ các đầu mối cung cấp, vận chuyển, phân phối. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, xác lập chuyên án, tập trung lực lượng mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng trong đường dây.

Quyết tâm truy xét triệt để đường dây tội phạm

Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp điều tra, mở rộng vụ án trên nhiều địa bàn. Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng từng bước làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, xác định các địa bàn tập kết, cất giấu cần sa tại Đồng Tháp, Vĩnh Long và những đầu mối phân phối tại TP.HCM.

Trung tướng Mai Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP và Thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc CATP tại buổi lễ

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, đường dây này có nhiều đối tượng tham gia, hoạt động trên nhiều địa bàn với phương thức giao dịch, vận chuyển tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Việc đấu tranh, mở rộng chuyên án đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và Công an địa phương trong quá trình xác minh, bắt giữ đối tượng, cũng như thu thập, củng cố chứng cứ.

Đáng chú ý, sự phối hợp giữa Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã được triển khai ngay từ giai đoạn đầu. Kiểm sát viên trực tiếp phối hợp với điều tra viên trong việc đánh giá tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi và vai trò của từng đối tượng, góp phần bảo đảm quá trình điều tra, xử lý vụ án đúng quy định pháp luật. Đây là minh chứng cho thấy sự phối hợp liên ngành không chỉ giúp nâng cao hiệu quả điều tra mà còn bảo đảm tính pháp lý, tránh bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tính đến ngày 19-10, Công an TP.HCM đã bắt giữ 151 đối tượng. Trong đó: 81 đối tượng đủ căn cứ khởi tố, xử lý hình sự. 70 đối tượng bị xử lý hành chính và áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ theo quy định. Tang vật thu giữ bao gồm 176,2kg ma túy cần sa, 178 cây thuốc lá điện tử chứa tinh dầu cần sa cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan mô hình tuyên truyền phòng, chống ma túy

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô lớn của đường dây mà còn cho thấy tính chất phức tạp, tinh vi của các đối tượng. Chúng lợi dụng không gian mạng, sử dụng các ứng dụng mã hóa để liên lạc, giao dịch; ngụy trang ma túy trong các kiện hàng và sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để vận chuyển qua nhiều địa bàn nhằm che giấu mối liên hệ giữa các đối tượng. Việc triệt phá thành công đường dây này không chỉ ngăn chặn một lượng lớn ma túy thẩm lậu vào Thành phố Hồ Chí Minh mà còn bóc gỡ một mạng lưới tội phạm nguy hiểm, góp phần làm sạch địa bàn.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng lần này bao gồm: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng 1 - Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và ngoại tuyến, Phòng Kỹ thuật hình sự , Phòng Cảnh sát cơ động và Công an các phường Cầu Ông Lãnh, Bình Lợi Trung, Chánh Hưng, An Nhơn, Tân Thới Hiệp. Đây là những đơn vị đã đạt thành tích nổi bật trong quá trình đấu tranh, khám phá chuyên án. Sự ghi nhận này không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực, hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ mà còn là nguồn động viên to lớn để họ tiếp tục cống hiến, lập thêm nhiều chiến công trong thời gian tới.

Đối tượng Trần Công Thái và tang vật

Các đối tượng trong vụ án

Chiến công mang ý nghĩa sâu sắc về nhiều mặt này là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, kiên quyết đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng Công an TP.HCM. Chuyên án cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương và Viện Kiểm sát trong quá trình điều tra, xử lý vụ án. Thành công của chuyên án góp phần thực hiện chủ trương tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy, hướng tới mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030. Đây không chỉ là mục tiêu chính trị mà còn là cam kết với Nhân dân về một cuộc sống bình yên, an toàn.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy xét các đối tượng có liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đây là công việc đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và bản lĩnh, bởi tội phạm ma túy luôn có xu hướng chống đối, che giấu. Tuy nhiên, với những kinh nghiệm và thành công đã đạt được, chúng ta có thể tin tưởng rằng Ban chuyên án sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đưa toàn bộ đường dây ra ánh sáng và xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Buổi lễ khen thưởng chuyên án là sự ghi nhận xứng đáng cho những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an TP.HCM và các đơn vị phối hợp. Chiến công này không chỉ góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân mà còn củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, chính quyền và lực lượng Công an. Với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.