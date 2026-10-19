Công an TPHCM triệt phá băng trộm chó mèo chuyên nghiệp, quy mô lớn, cung cấp thịt cho nhiều tỉnh, thành

Từ nguồn tin phản ánh của người dân về tình trạng mất trộm chó trên địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá nhóm đối tượng trộm cắp chó có tổ chức, hoạt động với thủ đoạn tinh vi, sử dụng ô tô và thiết bị kích điện để thực hiện hành vi phạm tội. Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, Cơ quan Công an tiếp tục làm rõ mạng lưới thu mua, tiêu thụ chó trộm cắp tại nhiều tỉnh, thành phố.

Chủ động xác minh tin báo, triệt phá nhóm trộm chó hoạt động có tổ chức

Đầu tháng 10/2026, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân về việc liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp chó tại các xã Nghĩa Thành, Kim Long, Ngãi Giao và một số địa bàn lân cận, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đã khẩn trương tổ chức xác minh, rà soát các đối tượng nghi vấn, tập trung lực lượng điều tra, truy xét.

Qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định Nguyễn Bá Long (sinh năm 1997, hiện cư trú tại phường Long Bình, thành phố Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp và tiêu thụ chó không rõ nguồn gốc.

Các đối tượng cùng tang vật thu giữ

Ngày 08/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đồng Nai và Công an phường Long Bình (thành phố Đồng Nai) tiến hành kiểm tra nơi ở của Nguyễn Bá Long tại khu phố 14, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, lực lượng Công an phát hiện căn nhà được quây kín bằng hàng rào tôn, bên trong bố trí khu vực sơ chế, giết mổ động vật. Kiểm tra một xe ô tô đang đậu trong sân, lực lượng chức năng phát hiện 21 con chó đã chết, tổng trọng lượng 304,6 kg, cùng các thiết bị nghi là súng kích điện tự chế và nhiều vật dụng liên quan đến hành vi trộm cắp.

Tiếp tục khám xét, Cơ quan điều tra phát hiện, thu giữ thêm 32 con chó đã được làm thịt, tổng trọng lượng gần 420 kg và 57 con mèo đã được làm thịt, tổng trọng lượng hơn 170 kg, được cất giữ trong các thùng xốp, tủ đông để chuẩn bị tiêu thụ.

Từ kết quả kiểm tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã làm rõ nhóm đối tượng liên quan gồm Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả. Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã bàn bạc, phân công vai trò cụ thể, tổ chức trộm cắp chó tại nhiều địa bàn để bán lấy tiền tiêu xài.

Trong đó, Nguyễn Thanh Liêm có nhiệm vụ điều khiển ô tô chở các đối tượng đi tìm chó; Nguyễn Ngọc Trí sử dụng thiết bị kích điện tự chế để thực hiện hành vi trộm cắp; Nguyễn Ngọc Nhi thu gom chó đưa lên ô tô. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng vận chuyển số chó trộm cắp được về nơi ở của Nguyễn Bá Long để sơ chế, tiêu thụ. Nguyễn Bá Long giữ vai trò tổ chức thu gom, phân loại, sơ chế và tìm đầu ra tiêu thụ số chó trộm cắp; đồng thời phân chia tiền cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội theo khối lượng chó giao về. Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả biết rõ nguồn gốc số chó do trộm cắp mà có nhưng vẫn tham gia sơ chế, giúp sức cho Long tiêu thụ để hưởng lợi.

Chỉ tính riêng trong đêm 07/10 đến sáng 08/10/2026, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp 21 con chó trên địa bàn các xã Nghĩa Thành, Ngãi Giao, Kim Long và khu vực lân cận, với tổng trọng lượng hơn 300 kg, giá trị tài sản theo giá thị trường ước tính khoảng từ 19 đến hơn 20 triệu đồng đồng. Cơ quan điều tra đã xác định được chủ sở hữu của 04 con chó trong số tang vật thu giữ và tiếp tục xác minh các trường hợp còn lại. Các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp khác với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Ngày 09/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 06 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Long, Nguyễn Thanh Liêm, Nguyễn Ngọc Trí, Nguyễn Ngọc Nhi, Nguyễn Văn Hiệp và Nguyễn Văn Quả về tội “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Mở rộng điều tra, xác định vai trò người điều hành hoạt động tiêu thụ

Không dừng lại ở việc bắt giữ nhóm trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố tiếp tục tập trung làm rõ phương thức tổ chức, các đối tượng tham gia và hệ thống tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có. Ngày 10/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố đã triệu tập Nguyễn Long Yến Vân (sinh năm 1986, cư trú tại thành phố Đồng Nai) đến Cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Vân đã khai nhận hành vi liên quan đến hoạt động trộm cắp, sơ chế và tiêu thụ chó, mèo của nhóm Nguyễn Bá Long. Theo đó, Nguyễn Long Yến Vân và Nguyễn Bá Long chung sống với nhau như vợ chồng. 2 đối tượng đã bàn bạc, thống nhất việc tổ chức trộm cắp chó, mèo để bán kiếm tiền, đồng thời phân công các đối tượng khác trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ

Nguyễn Long Yến Vân

Trong đường dây này, Nguyễn Long Yến Vân không chỉ tham gia sơ chế mà còn giữ vai trò quan trọng trong việc tìm kiếm khách hàng, trao đổi giá cả, tiếp nhận đơn hàng và quản lý tiền thu được từ hoạt động tiêu thụ. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, Vân liên hệ với những người kinh doanh, buôn bán thịt chó, mèo tại nhiều tỉnh, thành phố để chào bán. Sau khi thống nhất số lượng, giá cả, Vân thông báo cho Long tổ chức đóng hàng, vận chuyển bằng xe khách đến các đầu mối tiêu thụ. Toàn bộ tiền mua bán được các khách hàng chuyển vào tài khoản ngân hàng do Vân quản lý. Sau đó, Vân phối hợp với Long phân chia tiền cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Làm rõ mạng lưới tiêu thụ chó trộm cắp tại nhiều tỉnh, thành phố

Điểm đáng chú ý trong quá trình mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung truy xét đến cùng nguồn tiêu thụ tài sản trộm cắp, làm rõ các đầu mối thường xuyên thu mua với số lượng lớn, bất chấp việc biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số hàng hóa.

Từ dữ liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập, làm việc với 04 đối tượng thường xuyên mua thịt chó từ Nguyễn Long Yến Vân, gồm: Lương Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại thành phố Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1985, trú tại Thành phố Hà Nội).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, các đối tượng trên hoạt động kinh doanh, buôn bán thịt chó. Quá trình giao dịch, dù biết thịt chó không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có dấu kiểm dịch, có dấu vết nghi do kích điện và được bán với giá thấp hơn thị trường, các đối tượng vẫn nhiều lần đặt mua với số lượng lớn để bán lại kiếm lời. Tổng cộng, qua dữ liệu giao dịch giữa 04 đầu mối trên với Nguyễn Long Yến Vân, Cơ quan điều tra xác định số lượt chuyển tiền hơn 860 triệu đồng, tương ứng khối lượng thịt chó ước tính trên 10 tấn.

Tại Cơ quan điều tra, 04 đối tượng khai nhận biết số thịt chó do Nguyễn Long Yến Vân cung cấp có nguồn gốc từ hoạt động trộm cắp nhưng vẫn tiếp tục thu mua nhằm hưởng lợi từ việc kinh doanh, bán lại.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng: Lương Thị Thảo (sinh năm 1994, trú tại thành phố Hải Phòng), Đinh Văn Thịnh (sinh năm 1996, trú tại tỉnh Hưng Yên), Đặng Thị Tho (sinh năm 1988, trú tại tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm 1985, trú tại Thành phố Hà Nội) và Nguyễn Long Yến Vân về tội "Trộm cắp tài sản".

Kết quả đấu tranh của Công an Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt, không chỉ tập trung phát hiện, bắt giữ các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội mà còn mở rộng điều tra, truy xét đến cùng các đối tượng tổ chức, giúp sức và tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có; kiên quyết xử lý toàn diện các mắt xích trong hoạt động phạm pháp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát hình sự) tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các vụ trộm cắp khác có liên quan, làm rõ nguồn gốc toàn bộ tang vật đã thu giữ, xác định các bị hại và củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động bảo vệ, quản lý tài sản, nhất là vào ban đêm; kịp thời thông báo cho cơ quan Công an khi phát hiện đối tượng, phương tiện có biểu hiện nghi vấn. Đối với các cơ sở kinh doanh, thu mua, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, cần chấp hành nghiêm quy định về nguồn gốc hàng hóa, kiểm dịch và các quy định pháp luật có liên quan; không thu mua, tiêu thụ tài sản không rõ nguồn gốc, đặc biệt là tài sản biết rõ do người khác phạm tội mà có.

Công an Thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm xâm phạm sở hữu, tăng cường phối hợp với Công an các địa phương trong phát hiện, truy xét, xử lý tội phạm liên địa bàn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ tài sản và cuộc sống bình yên của Nhân dân.