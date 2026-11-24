Sự hiện diện của cán bộ, chiến sĩ Công an góp phần giữ gìn không khí lễ hội an toàn, văn minh, tạo sự an tâm cho người dân và du khách.

Cuối giờ chiều nay (24/11), tại các tuyến đường trung tâm, khu vực tổ chức hoạt động văn hóa và những điểm thu hút đông người dân, du khách, không khí đã trở nên nhộn nhịp.

Từng dòng người đổ về các địa điểm tham quan, trải nghiệm, thưởng thức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Nhiều gia đình đưa con em đến tham quan các di tích lịch sử, bảo tàng; đông đảo bạn trẻ hào hứng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong ngày hội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH được điều động đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ để ứng trực

Trong đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, điều tiết giao thông tại các giao lộ, tuyến đường trọng điểm, khu vực tập trung đông người; kịp thời hướng dẫn, phân luồng phương tiện, hạn chế tình trạng ùn tắc, bảo đảm việc đi lại của người dân được thuận lợi.

Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH cũng được bố trí tại các khu vực cần thiết, chủ động kiểm tra điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, chuẩn bị phương tiện và lực lượng thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.

Cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM hướng dẫn du khách

Trong khi đó, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các phường trung tâm tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa các loại tội phạm, hành vi móc túi, trộm cắp tài sản và các vi phạm có thể phát sinh tại nơi đông người.

Lực lượng Cảnh sát giao thông chốt chặn, thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực tập trung đông người

CBCS Phòng Cảnh sát giao thông sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ

Tại các điểm diễn ra hoạt động văn hóa vào tối nay, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an có mặt, tận tình hướng dẫn người dân, hỗ trợ du khách tìm đường, giữ gìn trật tự và kịp thời giải quyết những tình huống phát sinh khiến người dân yên tâm hơn.

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các CBCS còn chủ động tiếp cận, hỗ trợ người già, trẻ em và các gia đình khi cần thiết, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ.

Lực lượng Dân quân tự vệ tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT để người dân vui đón lễ

Trước tình hình lượng người và phương tiện tăng cao, Công an TPHCM đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Giữa dòng người đông đúc, sự hiện diện của các lực lượng Công an đã mang đến cảm giác an tâm cho nhiều người dân. Một số du khách cho biết, khi tham gia các hoạt động tại khu vực trung tâm, việc thường xuyên nhìn thấy lực lượng CSGT điều tiết giao thông, Công an tuần tra và các tổ công tác làm nhiệm vụ giúp họ yên tâm hơn khi vui chơi, tham quan, nhất là khi đi cùng gia đình và trẻ nhỏ.

Lực lượng Cảnh sát đường thuỷ, Phòng CSGT triển khai phương án bảo vệ trật tự an toàn giao thông trên tuyến sông Sài Gòn

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, Công an TPHCM đang góp phần bảo đảm để các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra trong không khí vui tươi, an toàn, trật tự.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng triển khai lực lượng làm nhiệm vụ

Qua đó, không chỉ bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho các sự kiện mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an TPHCM tận tụy, bản lĩnh, thân thiện, luôn đồng hành cùng người dân trong những sự kiện văn hóa, xã hội của Thành phố.

Công an TPHCM tăng cường bảo đảm TTATGT tại 3 điểm bắn pháo hoa Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026, TPHCM tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm vào tối nay: khu vực đường hầm sông Sài Gòn (phường An Khánh); Công viên phố đi bộ Bạch Đằng (phường Thủ Dầu Một) và Quảng trường Tam Thắng (phường Vũng Tàu). Trước dự báo lượng người và phương tiện đổ về các khu vực này tăng cao, Phòng CSGT Công an TPHCM đã chủ động xây dựng phương án, tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau chương trình. Theo đó, lực lượng CSGT bố trí các chốt cô lập, chốt điều hòa giao thông; tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện, kiểm soát các tuyến đường trọng điểm và khu vực tập trung đông người. Đồng thời, tăng cường tuần tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông; chủ động phòng ngừa tình trạng tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép. Trên tuyến đường thủy, lực lượng CSGT phối hợp với Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng TPHCM và Cảng vụ Hàng hải triển khai tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn khu vực tổ chức bắn pháo hoa; giải tỏa phương tiện neo đậu và tạm dừng các hoạt động đường thủy theo phương án bảo đảm an toàn. Khuyến cáo: Người dân cần chủ động cập nhật thông tin phân luồng giao thông, lựa chọn lộ trình phù hợp; không dừng, đỗ xe dưới lòng đường, trên cầu hoặc tại khu vực cấm để xem pháo hoa. Đồng thời, chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn điều tiết của lực lượng chức năng, góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.