Công an TPHCM: Tổ chức Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

Thực hiện Kế hoạch của Công an TPHCM về tổ chức Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, CATP phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tổ chức Hội thảo “Thực tiễn thi hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI”.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp và ông Võ Hoàng Ngân đồng chủ trì Hội thảo

Tham dự Hội thảo có: Đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP; Đại biểu Quốc hội, Linh mục Nguyễn Văn Riễn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM; đại diện Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội TP và Hội đồng nhân dân TP; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành: Bộ Tư lệnh TP, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Sở Tư pháp, Thi hành án dân sự, Thanh tra, Thuế, Chi cục Hải quan Khu vực II; đại diện các Trường Công an nhân dân, Trường Đại học Luật TPHCM, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; đại diện Viện Kiểm sát Quân sự Quân khu 7, Tòa án Quân sự Quân khu 7, Đoàn Luật sư TP, Hội Luật gia; đại diện Ban chỉ huy các đơn vị của CATP và cán bộ làm công tác pháp chế...

Quang cảnh hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết theo chương trình, Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026) 7 dự án án luật, bao gồm: Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu; Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đại biểu tham luận tại hội thảo

Đồng chí Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: “Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị, pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc để lực lượng Công an nhân dân chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước trong hoạch định chủ trương, chính sách về an ninh, trật tự; triển khai hiệu quả các giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”..

Tại hội thảo, các đại biếu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết từ thực tiễn cơ sở, làm rõ cơ sở chính trị, pháp lý và sự cần thiết ban hành 7 dự án luật, qua đó, các đại biểu đồng tình, ủng hộ sự cần thiết ban hành các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, từ đó thúc đẩy sự phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mà vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Trong thời gian tới, để tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và Nhân dân đối với các dự án luật, các đại biểu cũng đã đề nghị các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh thông tin trên các phương tiện truyền thông để người dân hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của các dự án luật đối với đời sống xã hội và công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời tiếp tục tiếp thu lắng nghe ý kiến phản ánh và góp ý của Nhân dân để luật khi ban hành thực sự đi vào cuộc sống.