Công an TPHCM tìm thêm bị hại trong vụ án xâm hại trẻ em

Ngày 16-10, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo tìm thêm bị hại trong vụ án “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” xảy ra tại xã Bình Hưng, TPHCM, được phát hiện vào tháng 6-2026.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố bị can Vũ Phương Hoàng Linh (sinh năm 1995, ngụ phường Diên Hồng, TPHCM) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cơ quan điều tra, ngoài 2 bị hại dưới 16 tuổi đã được xác định, Linh khai nhận còn quan hệ tình dục với một số người khác. Danh tính và độ tuổi của những người này đang được làm rõ. Cơ quan điều tra cho biết Linh sử dụng mạng xã hội để tiếp cận, dụ dỗ.

Công an TPHCM đã xác định được 2 bị hại là nạn nhân của Linh. Ảnh minh họa do AI tạo

Để phục vụ điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đề nghị những người là bị hại, dưới 16 tuổi tại thời điểm xảy ra vụ việc, hoặc người đại diện, người giám hộ liên hệ cơ quan công an để cung cấp thông tin.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan CSĐT Công an TPHCM, số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM; gặp điều tra viên Nguyễn Ngọc Hoàng, số điện thoại 0971440567.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh quan tâm đến các mối quan hệ trực tuyến của trẻ, chủ động trò chuyện để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường; hướng dẫn trẻ sử dụng mạng xã hội an toàn, không tùy tiện cung cấp thông tin cá nhân, gặp người lạ quen qua mạng hoặc làm theo lời dụ dỗ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, gia đình cần bình tĩnh bảo vệ trẻ, lưu giữ thông tin liên quan và kịp thời trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ.