Công an TPHCM: Tìm người liên quan đến chiếc xe máy trong vụ trộm

Ngày 27/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án trộm cắp tài sản xảy ra ngày 15/8/2026, trước địa chỉ số 94 đường Huỳnh Thị Hai, khu phố 16, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Chiếc xe máy liên quan trong vụ trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vụ án do Nguyễn Tấn Thành (SN 1979, quê tỉnh Quảng Ngãi) thực hiện. Quá trình điều tra, cơ quan công an tạm giữ một xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, biển số 53P8-8360, số khung NF100M0037907, số máy NF100ME0037907.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị những người từng mua bán, ủy quyền hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến xe máy nói trên liên hệ Điều tra viên Trần Đình Thông để làm việc. Địa chỉ liên hệ tại số 289 đường Huỳnh Thị Hai, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM. Số điện thoại: 0374937378.