Công an TPHCM tìm 3 người đi trên một xe máy liên quan đến vụ TNGT chết người

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Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM phát đi thông báo tìm 3 người và phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông xảy ra sáng 26/8 tại đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, khiến 1 người tử vong.

Theo thông báo của cơ quan điều tra, khoảng 6h40 ngày 26/8, Trần Gia H. (SN 2006) điều khiển xe máy hiệu Yamaha Sirius màu đen bạc, biển số 60C2 – 715XX lưu thông trên đường Nguyễn Thị Định, theo hướng từ phà Cát Lái đến vòng xoay Mỹ Thủy. H. điều khiển phương tiện lưu thông trong phần đường dành cho xe máy.

3 người đi trên một xe máy xuất hiện trong clip ghi lại vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Cắt từ clip

Khi đến trước nhà số 1107 đường Nguyễn Thị Định, xe máy của H. va chạm với dải phân cách cứng phân chia làn đường. Tiếp đó, xe máy của H. ngã sang trái và H. văng vào làn đường dành cho ô tô.

Lúc này, xe đầu kéo màu đỏ, biển số 61H – 066XX do tài xế Trần Vĩnh T. (SN 1989) điều khiển lưu thông cùng chiều trong làn đường dành cho ô tô, đã chạy tới tông vào H. khiến thanh niên này tử vong tại chỗ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng công an đã tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân. Công an trích xuất hình ảnh từ camera hành trình của xe đầu kéo, ghi nhận có một xe máy giống xe Honda Lead chở 3 người có liên quan vụ tai nạn, đã rời khỏi hiện trường.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TPHCM đề nghị người dân có thông tin liên quan đến chiếc xe máy nói trên và người điều khiển phương tiện hoặc ai là người điều khiển chiếc xe máy trên, liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (số 9 xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú), gặp điều tra viên Đặng Hữu Thắng (số điện thoại 0977.911.695) để làm việc.