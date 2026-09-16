Công an TPHCM tiếp nhận 42 công dân bị Hoa Kỳ trục xuất

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM, tổ công tác của đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận 42 công dân Việt Nam tại Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, TP Hà Nội.

Công an TPHCM tiếp nhận các công dân bị Hoa Kỳ trục xuất.

Đây là đợt tiếp nhận công dân bị Hoa Kỳ trục xuất thứ 6 trong năm. Việc tiếp nhận được thực hiện theo thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ về nhận trở lại công dân, bảo đảm đúng trình tự, quy định pháp luật.

Theo thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an⁠, trong đợt này, cơ quan chức năng hai nước phối hợp đưa tổng cộng 110 công dân Việt Nam không được Hoa Kỳ cho tiếp tục cư trú về nước qua sân bay Nội Bài.

Nhóm công dân trên đến từ 17 tỉnh, thành phố. Trong đó, TPHCM có số lượng nhiều nhất với 42 người; An Giang, Đồng Nai và Khánh Hòa mỗi địa phương có 9 người; Đồng Tháp có 7 người; các trường hợp còn lại thuộc những địa phương khác.

Sau khi tiếp nhận, Cục Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, đối chiếu thông tin và bàn giao cho công an địa phương đưa công dân về nơi cư trú.

Theo Công an TPHCM, phần lớn 42 công dân do tổ công tác thành phố tiếp nhận có nơi cư trú tại TPHCM trước khi xuất cảnh. Trong thời gian sinh sống tại Hoa Kỳ, những người này vi phạm pháp luật hoặc không còn đáp ứng điều kiện cư trú hợp pháp nên bị trục xuất.

Công an lấy lời khai, thông tin của người dân để có phương án hỗ trợ phù hợp.

Sau thời gian dài xa quê, một số công dân gặp khó khăn trong việc làm lại giấy tờ tùy thân, liên hệ gia đình, xác định nơi cư trú và tìm kiếm việc làm. Có trường hợp không còn người thân đủ điều kiện tiếp nhận hoặc mất liên lạc với gia đình trong thời gian dài.

Tổ công tác đã rà soát hoàn cảnh, xác định nơi cư trú và người thân của từng trường hợp. Với những công dân chưa liên hệ được gia đình, chưa có nơi ở ổn định hoặc thuộc diện đặc biệt khó khăn như người cao tuổi, sức khỏe yếu, lực lượng chức năng phối hợp UBND phường, công an địa phương và Sở Y tế TPHCM bố trí đưa vào cơ sở trợ giúp xã hội để chăm sóc, hỗ trợ tạm thời.

Qua xác minh ban đầu đối với 110 công dân, cơ quan chức năng phát hiện một số trường hợp có dấu hiệu nghi vấn liên quan đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào Hoa Kỳ. Những trường hợp này đang được tiếp tục xác minh, làm rõ.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân khi học tập, lao động, du lịch hoặc định cư ở nước ngoài phải chủ động tìm hiểu, tuân thủ pháp luật sở tại; không tham gia xuất nhập cảnh, lao động hoặc cư trú trái phép; không sử dụng giấy tờ giả hay tiếp tay cho các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.